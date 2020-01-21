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  • «Известия»: РФС недоволен переизбранием Прядкина и признает досрочные выборы главы РПЛ нелегитимными

«Известия»: РФС недоволен переизбранием Прядкина и признает досрочные выборы главы РПЛ нелегитимными

21 января 2020, 18:38
6

РФС признает досрочные выборы президента российской Премьер-лиги нелегитимными, утверждают «Известия» со ссылкой на источники.

По их информации, в РФС считают, что была нарушена процедура избрания президента РПЛ на очередной срок. Президент РФС Александр Дюков остался недоволен подобным развитием событий. Собеседник, близкий к главе РФС, уверяет, что процедура выборов проводилась с нарушениями. По его мнению, руководство футбольного союза будет настаивать на перевыборах.

Спортивный юрист Дмитрий Васильев пояснил, что, согласно пункту 14.4 устава РПЛ, кандидаты в президенты лиги утверждаются на очередном отчетно-выборном заседании общего собрания членов РПЛ. «Его не было. Было просто назначено очередное заседание общего собрания клубов», – сказал юрист.

По его мнению, могут быть нарушены пункты избирательного регламента РФС.

«Есть избирательный регламент РФС. Его ст. 3.2 гласит, что выборы являются обязательными, периодическими и проводятся в сроки соблюдения полномочий президента, исполкома и иных органов. Здесь нас интересует слово «периодические». Предыдущий срок Прядкина еще не закончился, а какие были основания для проведения досрочных выборов? Отставки президента не было, и его снятия за какие-то нарушения тоже», – добавил Васильев.

Кроме того, в ст. 8.2 регламента сказано, что избирательный комитет РФС должен быть уведомлен о проведении выборов.

  • Досрочное голосование за президента РПЛ прошло 16 января на заседании общего собрания клубов.
  • Клубы РПЛ единогласно поддержали кандидатуру действующего президента Сергея Прядкина.
  • Прядкин работает в РФПЛ с самого основания – с 2001 года.
  • С 14 ноября 2007 года Прядкин – президент РФПЛ.

Прядкин досрочно переизбран на должность президента РПЛ

Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Прядкин Сергей Дюков Александр
Комментарии (6)
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Garrincha58
1579622301
очередной раскардашь в футбольном королевстве
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BRO_football
1579625102
Ну переизберут Прядкина в апреле, когда срок его полномочий окончится. Что изменится? Если у Дюкова есть своя кандидатура на этот пост, то пусть её выдвигает.
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vka1970
1579627570
Кто то с кем то доходами не поделился и всех делОв то.
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paracetamol
1579645333
Прядкина надо гнать, согласен. Тупой совсем и жадный!
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Рубинище
1579666308
Столько времени у него было а футбол в у нас в ..опе. я тоже против.
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