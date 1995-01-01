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    «Известия»: РФС недоволен переизбранием Прядкина и признает досрочные выборы главы РПЛ нелегитимными

    РФС признает досрочные выборы президента российской Премьер-лиги нелегитимными, утверждают «Известия» со ссылкой на источники.

    По их информации, в РФС считают, что была нарушена процедура избрания президента РПЛ на очередной срок. Президент РФС Александр Дюков остался недоволен подобным развитием событий. Собеседник, близкий к главе РФС, уверяет, что процедура выборов проводилась с нарушениями. По его мнению, руководство футбольного союза будет настаивать на перевыборах.

    Спортивный юрист Дмитрий Васильев пояснил, что, согласно пункту 14.4 устава РПЛ, кандидаты в президенты лиги утверждаются на очередном отчетно-выборном заседании общего собрания членов РПЛ. «Его не было. Было просто назначено очередное заседание общего собрания клубов», – сказал юрист.

    По его мнению, могут быть нарушены пункты избирательного регламента РФС.

    «Есть избирательный регламент РФС. Его ст. 3.2 гласит, что выборы являются обязательными, периодическими и проводятся в сроки соблюдения полномочий президента, исполкома и иных органов. Здесь нас интересует слово «периодические». Предыдущий срок Прядкина еще не закончился, а какие были основания для проведения досрочных выборов? Отставки президента не было, и его снятия за какие-то нарушения тоже», – добавил Васильев.

    Кроме того, в ст. 8.2 регламента сказано, что избирательный комитет РФС должен быть уведомлен о проведении выборов.

    • Досрочное голосование за президента РПЛ прошло 16 января на заседании общего собрания клубов.
    • Клубы РПЛ единогласно поддержали кандидатуру действующего президента Сергея Прядкина.
    • Прядкин работает в РФПЛ с самого основания – с 2001 года.
    • С 14 ноября 2007 года Прядкин – президент РФПЛ.

    Прядкин досрочно переизбран на должность президента РПЛ

    Источник: «Известия»

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