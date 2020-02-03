Бронзовая медаль РПЛ Янчика, завоеванная с ЦСКА, продана ломбардом за 16 тысяч рублей

Один из ломбардов Варшавы продал бронзовую медаль чемпионата России 2007 года, информирует со ссылкой на сайт организации «Спорт-Экспресс». Она принадлежит форварду Давиду Янчику, который был единственным поляком в ЦСКА (именно москвичи заняли третье место).
Медаль продана за 1000 злотых (порядка 16 тысяч рублей). Ранее поступала информация, что Янчик страдает алкогольной зависимостью.
- 32-летний Янчик сейчас находится без клуба.
- Поляк принадлежал ЦСКА с 2007 по 2013 год.
- На счету Янчика пять матчей за сборную Польши.
Источник: «Спорт-Экспресс»