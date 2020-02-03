Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бронзовая медаль РПЛ Янчика, завоеванная с ЦСКА, продана ломбардом за 16 тысяч рублей

Бронзовая медаль РПЛ Янчика, завоеванная с ЦСКА, продана ломбардом за 16 тысяч рублей

3 февраля 2020, 00:19
9

Один из ломбардов Варшавы продал бронзовую медаль чемпионата России 2007 года, информирует со ссылкой на сайт организации «Спорт-Экспресс». Она принадлежит форварду Давиду Янчику, который был единственным поляком в ЦСКА (именно москвичи заняли третье место).

Медаль продана за 1000 злотых (порядка 16 тысяч рублей). Ранее поступала информация, что Янчик страдает алкогольной зависимостью.

  • 32-летний Янчик сейчас находится без клуба.
  • Поляк принадлежал ЦСКА с 2007 по 2013 год.
  • На счету Янчика пять матчей за сборную Польши.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Янчик Давид
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Armani nn
1580679220
Бывает..
Ответить
timofeevkonstan
1580680040
Хватит дрoчить, пора драть дeвок! Открoю сeкрет: есть сайт на котором тусуются все ********** тeлки, это пoлностью анонимно и бeсплатнo, без кидалово, все дeвки рeальные и фото прoвeренные, сам лично не первую уже снимаю там, вот сайт---------- https://nnna.ru/4club
Ответить
Бухбух
1580692181
Для России - это привычно.
Ответить
Axe111
1580692324
Хмм...а ей цена разве не 100 великих рублей
Ответить
mihail200606
1580706253
Бываить...
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+