Бронзовая медаль РПЛ Янчика, завоеванная с ЦСКА, продана ломбардом за 16 тысяч рублей

Один из ломбардов Варшавы продал бронзовую медаль чемпионата России 2007 года, информирует со ссылкой на сайт организации «Спорт-Экспресс». Она принадлежит форварду Давиду Янчику, который был единственным поляком в ЦСКА (именно москвичи заняли третье место).

Медаль продана за 1000 злотых (порядка 16 тысяч рублей). Ранее поступала информация, что Янчик страдает алкогольной зависимостью.