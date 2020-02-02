«Зенит» поздравил Пике с днем рождения фото его игры рукой в матче с Россией

Я никогда не устану повторять - епать спортаг епать!!!!
Гыгы
Действующий чемпион России «Зенит» поздравил с днем рождения защитника «Барселоны» Жерара Пике, ранее выступавшего за сборную Испании. Пресс-служба россиян прикрепила фотографию игры Пике рукой в матче чемпионата мира-2018 против России (0:0, победа россиян в серии пенальти).
«Поздравляем Жерара Пике с днем рождения, шлем сердечное приветствие из России», – сказано в сообщении «Зенита».
- Пике исполнилось 33 года
- За сборную Испании игрок выступал с 2009 по 2018 год (102 матча, пять голов).
- Пике – чемпион мира и Европы.
Le felicitamos a @3gerardpique por el día de su cumpleaños y mandamos a él un saludo cordial desde Rusia pic.twitter.com/qEtIx6hYvZ— FC Zenit Español (@es_fczenit) February 2, 2020