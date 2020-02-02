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  • «Зенит» поздравил Пике с днем рождения фото его игры рукой в матче с Россией

«Зенит» поздравил Пике с днем рождения фото его игры рукой в матче с Россией

2 февраля 2020, 22:56
11

Действующий чемпион России «Зенит» поздравил с днем рождения защитника «Барселоны» Жерара Пике, ранее выступавшего за сборную Испании. Пресс-служба россиян прикрепила фотографию игры Пике рукой в матче чемпионата мира-2018 против России (0:0, победа россиян в серии пенальти).

«Поздравляем Жерара Пике с днем рождения, шлем сердечное приветствие из России», – сказано в сообщении «Зенита».

  • Пике исполнилось 33 года
  • За сборную Испании игрок выступал с 2009 по 2018 год (102 матча, пять голов).
  • Пике – чемпион мира и Европы.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Зенита»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Зенит Барселона Пике Жерар
Комментарии (11)
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alex1951
1580673746
Поговорка гласит : Мухи отдельно,котлеты отдельно......но в Зените процветает быдло....Поздравили называется....Идиоты..
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Давид59
1580674544
Это скорее не поздравление, а шутка. Поздравлять, конечно так нельзя. это был наверное самый ужасный для него день
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bset
1580676385
Если бы написали "фотографией" в заголовке, не бросалось бы так сильно в глаза. Но обвинять сотрудников Бомбардира не буду, ведь им в среднем лет 15. Еще научатся правильно заголовки составлять и писать статьи без ошибок.
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Axe111
1580692242
Худший троллинг в истории,хотя это ГАЗОВИК чего удивительного!!! Нелепая ошибка!! За это пенальти не ставят!!! Ах да,там же расфуфыреная дзюба
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ЮНик
1580702695
Теперь понятно, что добавляют в бытовой газ, который без цвета и запаха для вони, чтобы обнаружить его утечку. Подобные шутейки Дзюбы и таких же "газовиков".
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Chesn0k
1580707018
нашли на кого тявкать Пике чемпион мира и европы, 3х кратный победитель ЛЧ
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Frankfurt Am Main
1580711063
Накуй Пике упали ваши поздравления лизуны..
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Добрый Бобер
1580711680
Очень некрасиво со стороны "Зенита".
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Igreks
1580719126
по дебильному
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Hektor 84
1580808996
Пике подумал: черт зенит! Кто это!)))))
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