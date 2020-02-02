«Зенит» поздравил Пике с днем рождения фото его игры рукой в матче с Россией

Действующий чемпион России «Зенит» поздравил с днем рождения защитника «Барселоны» Жерара Пике, ранее выступавшего за сборную Испании. Пресс-служба россиян прикрепила фотографию игры Пике рукой в матче чемпионата мира-2018 против России (0:0, победа россиян в серии пенальти).

«Поздравляем Жерара Пике с днем рождения, шлем сердечное приветствие из России», – сказано в сообщении «Зенита».

Пике исполнилось 33 года

За сборную Испании игрок выступал с 2009 по 2018 год (102 матча, пять голов).

Пике – чемпион мира и Европы.