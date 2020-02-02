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    «Зенит» поздравил Пике с днем рождения фото его игры рукой в матче с Россией

    Действующий чемпион России «Зенит» поздравил с днем рождения защитника «Барселоны» Жерара Пике, ранее выступавшего за сборную Испании. Пресс-служба россиян прикрепила фотографию игры Пике рукой в матче чемпионата мира-2018 против России (0:0, победа россиян в серии пенальти).

    «Поздравляем Жерара Пике с днем рождения, шлем сердечное приветствие из России», – сказано в сообщении «Зенита».

    • Пике исполнилось 33 года
    • За сборную Испании игрок выступал с 2009 по 2018 год (102 матча, пять голов).
    • Пике – чемпион мира и Европы.

    Источник: твиттер «Зенита»

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    02.02.2020 22:56
    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +2019

      Борат 32 минуты назад

      Я никогда не устану повторять - епать спортаг епать!!!!
      Гыгы

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4581

      Persona_non_Grata > Борат 22 минуты назад

      " Мы с Тамарой ходим парой " = "два дебила это сила " = " Жили-были два дебила, дзынь-дзынь-дзынь!
      Один я - другой аларм, дзынь-дзынь-дзынь! " )))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13878

      bset 33 минуты назад

      Если бы написали "фотографией" в заголовке, не бросалось бы так сильно в глаза. Но обвинять сотрудников Бомбардира не буду, ведь им в среднем лет 15. Еще научатся правильно заголовки составлять и писать статьи без ошибок.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4581

      Persona_non_Grata 37 минут назад

      Мы так можем поздравлять многих игроков Зенита ( ну наверное за исключением вратаря ) - а главное СУДЕЙ , за их " скромный " вклад в создании чемпиона )))))

      2
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      Рейтинг: +1855

      alarm > Persona_non_Grata 35 минут назад

      рыло, поздравляю тебя!

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +4581

      Persona_non_Grata > alarm 28 минут назад

      Меня поздравлять не надо , поздравь себя - " жизнь удалась"
      " Ты - российский радостный дебил
      У тебя все хорошо,
      Очень-очень хорошо,
      Потому что ты - дебил " ((((

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1939

      Давид59 1 час назад

      Это скорее не поздравление, а шутка. Поздравлять, конечно так нельзя. это был наверное самый ужасный для него день

      1
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      Рейтинг: +7924

      alex1951 1 час назад

      Поговорка гласит : Мухи отдельно,котлеты отдельно......но в Зените процветает быдло....Поздравили называется....Идиоты..

      7
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      Рейтинг: +4581

      Persona_non_Grata > alex1951 20 секунд назад

      " Скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты " - почитай комментарии болельщиков Зенита и поймешь , что не только " яблоки не далеко падают от яблоньки " , но и - где яблоки , там недалеко и яблонька )))

      0
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      Рейтинг: +1855

      alarm 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      позор хрякам! ничего не показали на ЧМ, только визжали, пока Дзюба забивал!

      -6
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      Рейтинг: +4581

      Persona_non_Grata > alarm 36 минут назад

      Дзюба - наше ВСЁ ))) , лучшая характеристика состояния нашего футбола ((((

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