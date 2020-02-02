«Мы вместе». Малком опубликовал фото со сборов «Зенита»

Форвард «Зенита» Малком опубликовал в инстаграме пост с фотографией со сборов петербургской команды.

На снимке рядом с бразильцем запечатлены Дуглас Сантос и Вильмар Барриос.

«Мы вместе», — подписал фото нападающий.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» летом 2019 года за 40 миллионов евро

В августе он получил травму, из-за которой пропустил первую часть сезона.

Ранее сообщалось, что игрок вернулся в общую группу команды.

Малком: «Моя цель – войти в историю «Зенита»