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    «Мы вместе». Малком опубликовал фото со сборов «Зенита»

    Форвард «Зенита» Малком опубликовал в инстаграме пост с фотографией со сборов петербургской команды.

    На снимке рядом с бразильцем запечатлены Дуглас Сантос и Вильмар Барриос.

    «Мы вместе», — подписал фото нападающий.

    • Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» летом 2019 года за 40 миллионов евро
    • В августе он получил травму, из-за которой пропустил первую часть сезона.
    • Ранее сообщалось, что игрок вернулся в общую группу команды.

    Малком: «Моя цель – войти в историю «Зенита»

    text

    Публикация от text (@malcomoliveira_97) 2 Фев 2020 в 1:21 PST

    Источник: Инстаграм Малкома

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    Комментарии19
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      Рейтинг: +1286

      PNZ1985 3 минуты назад

      покажите ульратс зенита))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +869

      Hektor 84 8 минут назад

      И где то на сборах бзенита 2 забившись в углу с этой фотографией плачет Кокоша))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      борат и alarm питушня 21 минуту назад

      три питушка на фото хахаххаха

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      борат и alarm питушня 22 минуты назад

      обезяьнка в зинитке хаххахах .дайте ему банан

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -92

      Аденн 29 минут назад

      что, это ещё у двоих деликатные травмы? ха-ха Или это те, кто лечит малкому эту травму. ха-ха

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +869

      Hektor 84 > Аденн 24 минуты назад

      Поди сифилис

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11709

      Garrincha58 1 час назад

      позёр!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3363

      JTherry > Garrincha58 55 минут назад

      фотомодель из Барсы купили на лавку)))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +58

      Волька 1 час назад

      Бомжи вперед!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1848

      alarm 1 час назад

      на фото 74 ляма (по трансфермаркту) - это вам не тарасовские зулусы по 3 рубля пачка!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -92

      Аденн > alarm 28 минут назад

      а толку нет, стыд и срам за бЗенитец. ха-ха

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1848

      alarm > Аденн 23 минуты назад

      за твоё рыло стыдно

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +869

      Hektor 84 > alarm 22 минуты назад

      Цена явно завышена! Газпром все оплатит народным газом

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26

      борат и alarm питушня > alarm 22 минуты назад

      за банан купили мартышку хахахахха стыдно за зинитку

      2
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      ...
      Рейтинг: +26

      борат и alarm питушня > alarm 21 минуту назад

      за твое порваное гузло еще стыднее

      2
      Ответить
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      Рейтинг: -92

      Аденн > alarm 21 минуту назад

      ты за себя вонючка, стыдись и за свой днищенский бЗенинитец.

      1
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      Рейтинг: +26

      борат и alarm питушня > alarm 7 минут назад

      милеровские путанки за 3 рубля стоят хахаххах.дайте хоть бананов им

      1
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      Рейтинг: +542

      Semenycch 1 час назад

      На фото они получились темнее обычного!

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      Рейтинг: +884

      acor94 1 час назад

      черный зенит))

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