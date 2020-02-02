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«Мы вместе». Малком опубликовал фото со сборов «Зенита»

2 февраля 2020, 13:37
11

Форвард «Зенита» Малком опубликовал в инстаграме пост с фотографией со сборов петербургской команды.

На снимке рядом с бразильцем запечатлены Дуглас Сантос и Вильмар Барриос.

«Мы вместе», — подписал фото нападающий.

  • Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» летом 2019 года за 40 миллионов евро
  • В августе он получил травму, из-за которой пропустил первую часть сезона.
  • Ранее сообщалось, что игрок вернулся в общую группу команды.

Малком: «Моя цель – войти в историю «Зенита»

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм Малкома
Россия. Премьер-лига Зенит Малком
Комментарии (11)
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acor94
1580640505
черный зенит))
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Волька
1580641450
Бомжи вперед!!!!
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Garrincha58
1580642015
позёр!
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Hektor 84
1580646088
И где то на сборах бзенита 2 забившись в углу с этой фотографией плачет Кокоша))))
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PNZ1985
1580646384
покажите ульратс зенита))
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Frankfurt Am Main
1580646641
Он имеет в виду что мы бразильцы а не мы зенит.
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paracetamol
1580654960
Ты это, ч-ж, фото голов давай!
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