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    Малком: «Моя цель – войти в историю «Зенита»

    Нападающий «Зенита» Малком рассказал о своей цели в петербургской команде.

    «Мне очень комфортно в команде, ведь мы провели вместе довольно много времени. Пока не получается разговаривать со всеми из-за языкового барьера, но, несмотря на это, взаимопонимание у меня со всеми ребятами на очень высоком уровне. Надеюсь, что в первом официальном матче с «Локомотивом» вы увидите меня на поле.

    Прямо сейчас моя цель — восстановиться на сто процентов, стать важным игроком для команды и войти в историю «Зенита», — сказал Малком.

    • Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» летом 2019 года за 40 миллионов евро
    • Бразилец не играет с 10 августа из-за повреждения проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра.
    • Матч «Зенит» – «Локомотив» пройдет 29 февраля в Санкт-Петербурге.

    Малком: «Чувствую, что еще не готов полностью. В этом деле важно не торопиться»

    Источник: Ютуб-канал «Зенита»

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    26.01.2020 22:52
    Комментарии14
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      Рейтинг: +8

      daulet.voronov 11 минут назад

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      Рейтинг: +360

      borusse 17 минут назад

      для этого играть нужно

      0
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      Рейтинг: +34

      nik546179 24 минуты назад

      Уже попал в нее )))

      0
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      Рейтинг: +3719

      APchelov 27 минут назад

      В Зените помнят всех. И бухарова, и маркизио. И Максимку тоже будут помнить. Такая вот история

      0
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      Рейтинг: +1609

      alarm 41 минуту назад

      стыдно за спартак!

      0
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      Рейтинг: +1609

      alarm 41 минуту назад

      стыдно за хряков! по ходу этого чемпионата зенит был и на 5 месте, а тарасовка выше - в итоге без своего самого дорогого игрока и без кокорина у нас +10 от ближайшего преследователя, в то время, как хрячеллы на 10 месте! позор! зато у них в историю вошёл дезеув, да)

      0
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      Рейтинг: +1787

      Давид59 43 минуты назад

      В истории Зенита ещё не было не играющих миллионеров. Файзулин не в счёт. Он многое для Зенита сделал. Так что в историю Малком уже вошёл

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      Рейтинг: +5885

      BRO_football 46 минут назад

      Малком войдёт в историю как самый провальный трансфер Зенита.

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      Рейтинг: +633

      Питерский князь 51 минуту назад

      Надеюсь войдешь и не только на словах.

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      Рейтинг: +1311

      rash1959 59 минут назад

      Самый дорогой бездельник и не только в зене, но и по РПЛ.

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