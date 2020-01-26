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Малком: «Моя цель – войти в историю «Зенита»

26 января 2020, 22:52
20

Нападающий «Зенита» Малком рассказал о своей цели в петербургской команде.

«Мне очень комфортно в команде, ведь мы провели вместе довольно много времени. Пока не получается разговаривать со всеми из-за языкового барьера, но, несмотря на это, взаимопонимание у меня со всеми ребятами на очень высоком уровне. Надеюсь, что в первом официальном матче с «Локомотивом» вы увидите меня на поле.

Прямо сейчас моя цель — восстановиться на сто процентов, стать важным игроком для команды и войти в историю «Зенита», — сказал Малком.

  • Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» летом 2019 года за 40 миллионов евро
  • Бразилец не играет с 10 августа из-за повреждения проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра.
  • Матч «Зенит» – «Локомотив» пройдет 29 февраля в Санкт-Петербурге.

Малком: «Чувствую, что еще не готов полностью. В этом деле важно не торопиться»

Источник: Ютуб-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Малком
Комментарии (20)
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rash1959
1580069218
Самый дорогой бездельник и не только в зене, но и по РПЛ.
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BRO_football
1580069983
Малком войдёт в историю как самый провальный трансфер Зенита.
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bset
1580073728
Уже вошел. Самый бесполезный трансфер в истории.
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Hektor 84
1580076482
Ты уже в нее вошел. Как второй разгильдяй после Маркизио. Не удивлюсь если летом покинет зенит. Стыдно за зенит)))
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Hektor 84
1580076553
Совет Мелкому. Не дружи и не ходи по кафе с Кокориным)))
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Viper for CSKA
1580094624
Да ты уже "вляпался", к сожалению. Столько денег отвалили, а толку пока ноль. Халк сразу начал отрабатывать, а здесь всё мутки какие-то.
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СМЕРШiРУ
1580102386
В Сочи поедешь в аренду - вот и войдёшь в историю. Позор бомжам))
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Garrincha58
1580103665
самый дорогой и бесполезный трансфер в ИСТОРИИ Зенита!!!!
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paracetamol
1580107254
Уже вошел. Никогда Зенит хромого не покупал, а пришел Медведев и сделал историю.
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portero
1580118174
неужто будет чудо и ты выйдешь на поле????? что то не верится , или опять пару раз на замену и на больничку да окончания контракта.....
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