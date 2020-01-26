Малком: «Моя цель – войти в историю «Зенита»

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Нападающий «Зенита» Малком рассказал о своей цели в петербургской команде.
«Мне очень комфортно в команде, ведь мы провели вместе довольно много времени. Пока не получается разговаривать со всеми из-за языкового барьера, но, несмотря на это, взаимопонимание у меня со всеми ребятами на очень высоком уровне. Надеюсь, что в первом официальном матче с «Локомотивом» вы увидите меня на поле.
Прямо сейчас моя цель — восстановиться на сто процентов, стать важным игроком для команды и войти в историю «Зенита», — сказал Малком.
- Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» летом 2019 года за 40 миллионов евро
- Бразилец не играет с 10 августа из-за повреждения проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра.
- Матч «Зенит» – «Локомотив» пройдет 29 февраля в Санкт-Петербурге.
Малком: «Чувствую, что еще не готов полностью. В этом деле важно не торопиться»