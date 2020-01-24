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    Малком: «Чувствую, что еще не готов полностью. В этом деле важно не торопиться»

    Вингер «Зенита» Малком рассказал о своем восстановлении после травмы.

    — Первый вопрос довольно логичный. Как вы себя чувствуете?

    — Прекрасно. Лучше — просто невозможно! Уже тренируюсь в общей группе, это доставляет мне массу положительных эмоций. Очень хочу поскорее выступить за «Зенит» в официальных матчах.

    — Как вы пережили ситуацию, когда получили такую тяжелую травму?

    — Я всегда улыбаюсь, всегда на позитиве. И травмы это не изменят. Нужно сохранять боевой настрой, быть таким же, как всегда. Конечно, было непросто принять факт травмы. Я постоянно думал о ней, понимал, что быстро от нее избавиться не получится. Процесс восстановления предстоял долгий — сразу это для себя уяснил. Мой характер отчасти помог преодолеть травму.

    — Расскажите, где и как проходил процесс восстановления.

    — Первый этап — в Петербурге. Потом отправился в Бразилию, потому что там подходящий климат, тепло, меня окружали близкие люди — семья, друзья, моя девушка. Затем — уже заключительный этап в Дубае. В Финляндию я заглянул перед сборами, чтобы получить «зеленый свет» от доктора. Он меня выписал, и я очень этому рад.

    — Что было самым сложным в процессе реабилитации?

    — Первые дни после операции. Было непросто ходить, долго заживал шрам. В связи с этим испытывал довольно неприятные ощущения. Но, если по-честному, ничего особенно сложного для меня в процессе восстановления не было. Я всегда подходил к этому с улыбкой и просто ждал, когда организм позволит вернуться обратно на поле.

    — Сергей Семак говорил, что будет плавно подводить вас к общей группе, фрагментарно включать в тренировочный процесс. На сколько процентов вы бы оценили свою готовность?

    — Должен сказать, очень рад тому, что Сергей Семак построил процесс моего возвращения на поле именно таким образом. Я сам чувствую, что еще не готов полностью. В этом деле важно не торопиться. Сложно оценить в цифрах, но надеюсь, что вернусь на прежний уровень быстро. Сейчас работаю над физическими кондициями. Чувствую, что они улучшаются — пока еще не идеальные, но все идет к тому, что они постепенно достигнут прежнего уровня, – сказал Малком.

    • Малком не играет с 10 августа из-за повреждения проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра.

    Медведев: «Ждем официального заключения врачей по Малкому»

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 15:35
    Комментарии11
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      Рейтинг: +497

      tomsib 12 минут назад

      Понравилось на халяву деньги получать! ))))

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      Рейтинг: +1740

      Давид59 14 минут назад

      Я бы тоже улыбался. Лечись себе и поглядывай как миллионы на счёт прилетают

      1
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      Рейтинг: +600

      ZENIT****** 24 минуты назад

      Да ты и не торопись,х.е.рли там,и так сколько ждём,и ещё подождём.Солдат спит-служба(контракт) идёт!Н.аф.иг тебя такого немощного вообще подобрали!?

      2
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      Рейтинг: +11670

      Garrincha58 32 минуты назад

      Но, если по-честному, ничего особенно сложного для меня в процессе восстановления не было. Я всегда подходил к этому с улыбкой и просто ждал, когда организм позволит вернуться обратно на поле. И вот ключевое слово Я всегда,то есть он постоянно травмирован и восстанавливаться ему не в диковинку он как наш Черышев или Измайлов в своё время постоянно лечился кстати Черышев опять получил трвму

      2
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      Рейтинг: +487

      arok 49 минут назад

      Приехал в санаторий Газпром, да ещё и башляют за это, куда торопиться. Глядиш потом на курор в СОЧИ долечиваться отправят к Кокорину который там досижывать будет))))))

      2
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      Рейтинг: +208

      NEONFOL 1 час назад

      Самое главное заиграть когда контракт к концу будет, чтоб снова бабосиков отжать

      1
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      Рейтинг: +8190

      parevg 1 час назад

      Немного потренируется, сыграет пару игр, рецидив, и снова полугодовой отпуск на родине, за счет Зенита.
      Газпром, мечты сбылись.

      2
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      Рейтинг: +365

      АКМ-74У 1 час назад

      Не торопись, Малков, лечись и отдыхай, Газпром оплатит.
      Потом перейдешь в аренду в Сочи, там продолжишь свой отдых.

      7
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      Рейтинг: +36830

      portero 1 час назад

      Ты прав! Еще пару лет и ты будешь готов.
      Что-то уже и не верится что он заиграет...

      3
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      Рейтинг: +4458

      серега кашин 2 часа назад

      деньги идут и до конца сезона можно лечиться

      5
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