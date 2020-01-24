Малком: «Чувствую, что еще не готов полностью. В этом деле важно не торопиться»

Вингер «Зенита» Малком рассказал о своем восстановлении после травмы.

— Первый вопрос довольно логичный. Как вы себя чувствуете?

— Прекрасно. Лучше — просто невозможно! Уже тренируюсь в общей группе, это доставляет мне массу положительных эмоций. Очень хочу поскорее выступить за «Зенит» в официальных матчах.

— Как вы пережили ситуацию, когда получили такую тяжелую травму?

— Я всегда улыбаюсь, всегда на позитиве. И травмы это не изменят. Нужно сохранять боевой настрой, быть таким же, как всегда. Конечно, было непросто принять факт травмы. Я постоянно думал о ней, понимал, что быстро от нее избавиться не получится. Процесс восстановления предстоял долгий — сразу это для себя уяснил. Мой характер отчасти помог преодолеть травму.

— Расскажите, где и как проходил процесс восстановления.

— Первый этап — в Петербурге. Потом отправился в Бразилию, потому что там подходящий климат, тепло, меня окружали близкие люди — семья, друзья, моя девушка. Затем — уже заключительный этап в Дубае. В Финляндию я заглянул перед сборами, чтобы получить «зеленый свет» от доктора. Он меня выписал, и я очень этому рад.

— Что было самым сложным в процессе реабилитации?

— Первые дни после операции. Было непросто ходить, долго заживал шрам. В связи с этим испытывал довольно неприятные ощущения. Но, если по-честному, ничего особенно сложного для меня в процессе восстановления не было. Я всегда подходил к этому с улыбкой и просто ждал, когда организм позволит вернуться обратно на поле.

— Сергей Семак говорил, что будет плавно подводить вас к общей группе, фрагментарно включать в тренировочный процесс. На сколько процентов вы бы оценили свою готовность?

— Должен сказать, очень рад тому, что Сергей Семак построил процесс моего возвращения на поле именно таким образом. Я сам чувствую, что еще не готов полностью. В этом деле важно не торопиться. Сложно оценить в цифрах, но надеюсь, что вернусь на прежний уровень быстро. Сейчас работаю над физическими кондициями. Чувствую, что они улучшаются — пока еще не идеальные, но все идет к тому, что они постепенно достигнут прежнего уровня, – сказал Малком.

Малком не играет с 10 августа из-за повреждения проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра.

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