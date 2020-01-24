Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Малком: «Чувствую, что еще не готов полностью. В этом деле важно не торопиться»

Малком: «Чувствую, что еще не готов полностью. В этом деле важно не торопиться»

24 января 2020, 15:35
17

Вингер «Зенита» Малком рассказал о своем восстановлении после травмы.

— Первый вопрос довольно логичный. Как вы себя чувствуете?

— Прекрасно. Лучше — просто невозможно! Уже тренируюсь в общей группе, это доставляет мне массу положительных эмоций. Очень хочу поскорее выступить за «Зенит» в официальных матчах.

— Как вы пережили ситуацию, когда получили такую тяжелую травму?

— Я всегда улыбаюсь, всегда на позитиве. И травмы это не изменят. Нужно сохранять боевой настрой, быть таким же, как всегда. Конечно, было непросто принять факт травмы. Я постоянно думал о ней, понимал, что быстро от нее избавиться не получится. Процесс восстановления предстоял долгий — сразу это для себя уяснил. Мой характер отчасти помог преодолеть травму.

— Расскажите, где и как проходил процесс восстановления.

— Первый этап — в Петербурге. Потом отправился в Бразилию, потому что там подходящий климат, тепло, меня окружали близкие люди — семья, друзья, моя девушка. Затем — уже заключительный этап в Дубае. В Финляндию я заглянул перед сборами, чтобы получить «зеленый свет» от доктора. Он меня выписал, и я очень этому рад.

— Что было самым сложным в процессе реабилитации?

— Первые дни после операции. Было непросто ходить, долго заживал шрам. В связи с этим испытывал довольно неприятные ощущения. Но, если по-честному, ничего особенно сложного для меня в процессе восстановления не было. Я всегда подходил к этому с улыбкой и просто ждал, когда организм позволит вернуться обратно на поле.

— Сергей Семак говорил, что будет плавно подводить вас к общей группе, фрагментарно включать в тренировочный процесс. На сколько процентов вы бы оценили свою готовность?

— Должен сказать, очень рад тому, что Сергей Семак построил процесс моего возвращения на поле именно таким образом. Я сам чувствую, что еще не готов полностью. В этом деле важно не торопиться. Сложно оценить в цифрах, но надеюсь, что вернусь на прежний уровень быстро. Сейчас работаю над физическими кондициями. Чувствую, что они улучшаются — пока еще не идеальные, но все идет к тому, что они постепенно достигнут прежнего уровня, – сказал Малком.

  • Малком не играет с 10 августа из-за повреждения проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра.

Медведев: «Ждем официального заключения врачей по Малкому»

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Малком
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
серега кашин
1579869760
деньги идут и до конца сезона можно лечиться
Ответить
portero
1579870492
Ты прав! Еще пару лет и ты будешь готов. Что-то уже и не верится что он заиграет...
Ответить
АКС-74У
1579871113
Не торопись, Малков, лечись и отдыхай, Газпром оплатит. Потом перейдешь в аренду в Сочи, там продолжишь свой отдых.
Ответить
arok
1579874284
Приехал в санаторий Газпром, да ещё и башляют за это, куда торопиться. Глядиш потом на курор в СОЧИ долечиваться отправят к Кокорину который там досижывать будет))))))
Ответить
Garrincha58
1579875308
Но, если по-честному, ничего особенно сложного для меня в процессе восстановления не было. Я всегда подходил к этому с улыбкой и просто ждал, когда организм позволит вернуться обратно на поле. И вот ключевое слово Я всегда,то есть он постоянно травмирован и восстанавливаться ему не в диковинку он как наш Черышев или Измайлов в своё время постоянно лечился кстати Черышев опять получил трвму
Ответить
Давид59
1579876422
Я бы тоже улыбался. Лечись себе и поглядывай как миллионы на счёт прилетают
Ответить
paracetamol
1579879966
Просидел полсезона, бездельник. За такие покупки Медведева надо гнать. Распилил половину, наверно, из 40 лямов за доходягу. А сейчас Коку в аренду сдал. Не бесплатно скорей всего.
Ответить
O-kolesov
1579880018
Вперёд, за Маркизио.
Ответить
Hektor 84
1579881413
Не торопись не торопись! Зачем? Еще год поваляйся! Народного газа еще много.
Ответить
Hektor 84
1579881518
Стыдно за бомжей!!!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+