Тедеско: «Хочу говорить по-русски, но пока очень трудно»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвел итоги матча с «Ростовом» в Кубке «Париматч» Премьер. Московская команда победила в этой встрече со счетом 2:1 благодаря дублю Резиуана Мирзова.

«Хотел бы сказать, что этот матч проходил после паузы и хотелось бы увидеть прессинг. Мирзов сегодня играл центрального нападающего, хотя его тянуло на бровку, где ему привычнее играть.

Сегодняшняя схема с тремя центральными защитниками вовсе не на остаток сезона и не окончательная, она базовая на три недели в межсезонье.

Подсказывал команде на русском? К сожалению, у меня нет учителя, в команде все мои учителя, результат уже есть. (говорит на русском) Я хочу говорить по-русски, но пока очень трудно», – заявил Тедеско.