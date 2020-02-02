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Тедеско: «Хочу говорить по-русски, но пока очень трудно»

2 февраля 2020, 13:00
10

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвел итоги матча с «Ростовом» в Кубке «Париматч» Премьер. Московская команда победила в этой встрече со счетом 2:1 благодаря дублю Резиуана Мирзова.

«Хотел бы сказать, что этот матч проходил после паузы и хотелось бы увидеть прессинг. Мирзов сегодня играл центрального нападающего, хотя его тянуло на бровку, где ему привычнее играть.

Сегодняшняя схема с тремя центральными защитниками вовсе не на остаток сезона и не окончательная, она базовая на три недели в межсезонье.

Подсказывал команде на русском? К сожалению, у меня нет учителя, в команде все мои учителя, результат уже есть. (говорит на русском) Я хочу говорить по-русски, но пока очень трудно», – заявил Тедеско.

  • Тедеско возглавил «Спартак» в октябре 2019 года.
  • Красно-белые на данный момент занимают десятое место в РПЛ.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (10)
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BlackMurder
1580638547
зачем тебе это,щас до лета,а там уволят
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vka1970
1580646593
Тед, ты в команде без года неделю.К осени гутарить будешь без переводчика.
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derrik2000
1580649024
В любом пивбаре в спальном рабочем районе в час пик научат за час-два! Неужели никто не предложил этот весьма действенный метод? Там столько словОВ интересных узнаешь, способных кратко и вместе с тем эффективно управлять командой как на тренировках, так и стоя на бровке во время матча - удивишься безмерно! ))))))))))))))
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Proker
1580650541
Главное слово это е,пта,игроки тебя быстро понимает
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paracetamol
1580655012
Пока хотя-бы мату научишься, уже выгонят.
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Диктор
1580655026
Терпение и труд все перетрут
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aaaaahhhh
1580655924
Нравится Тодеску, даже если что то у него не заладится, все равно буду его уважать.
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Томик
1580678837
Осенью ждём интервью на русском, Доменико. И никаких разговоров про увольнение!
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piligrim1986
1580711521
пройди экспресс-курс - яйки, млеко
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