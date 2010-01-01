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    Тедеско: «Хочу говорить по-русски, но пока очень трудно»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвел итоги матча с «Ростовом» в Кубке «Париматч» Премьер. Московская команда победила в этой встрече со счетом 2:1 благодаря дублю Резиуана Мирзова.

    «Хотел бы сказать, что этот матч проходил после паузы и хотелось бы увидеть прессинг. Мирзов сегодня играл центрального нападающего, хотя его тянуло на бровку, где ему привычнее играть.

    Сегодняшняя схема с тремя центральными защитниками вовсе не на остаток сезона и не окончательная, она базовая на три недели в межсезонье.

    Подсказывал команде на русском? К сожалению, у меня нет учителя, в команде все мои учителя, результат уже есть. (говорит на русском) Я хочу говорить по-русски, но пока очень трудно», – заявил Тедеско.

    • Тедеско возглавил «Спартак» в октябре 2019 года.
    • Красно-белые на данный момент занимают десятое место в РПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +11596

      vka1970 4 секунды назад

      Тед, ты в команде без года неделю.К осени гутарить будешь без переводчика.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +22821

      gol_kak_sokol 34 минуты назад

      Не учитель нужен, учительница лучше !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2239

      BlackMurder 2 часа назад

      зачем тебе это,щас до лета,а там уволят

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1849

      alarm 2 часа назад

      слово жёлудь выучи - для начала хватит.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +26

      борат и alarm питушня > alarm 6 минут назад

      иди отсюда гавном воняет от бомжа немытого

      1
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