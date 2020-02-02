Воронин: «Многие трансферы «Ливерпуля» организовал именно Бувач»

Бывший нападающий «Динамо» Андрей Воронин прокомментировал назначение Желько Бувача на пост спортивного директора клуба.

— Еще в середине декабря со мной связались руководители «Динамо», мы с ними в хороших отношениях, находимся на постоянной связи. И спросили мое мнение о Буваче как о человеке. Я его знаю с 2001 года со времен работы в «Майнце». Изначально он выполнял больше функций, чем Юрген Клопп, так как обладал серьезным опытом. Мы работали два сезона, потом они ушли в Дортмунд, а дальше — в «Ливерпуль». Все это время мы поддерживали контакт. Бувач — порядочный, добрый, честный, умеет находить общий язык с игроками. Он всегда был в тени Клоппа, очень скромен, но при этом фанат футбола. Для него важен результат, а не заголовки в газетах. Я с ним связался, рассказал об интересе «Динамо», структуре клуба, болельщиках, традициях. Мы несколько раз общались. Сейчас «Динамо» действительно хочет сделать хорошую команду. А потом сам Бувач говорил с руководством. Я рад, что они договорились. Надеюсь, у него все получится. Он новый человек для российского чемпионата, но это хороший, грамотный специалист. Ему должны помочь раскрыться.

— Опыта работы спортивным директором у Бувача не было, а в РПЛ большое влияние имеют агенты. Насколько сложно ему придется в России?

— Это очень хорошо, что у Бувача есть свое видение, свой взгляд. Ему никто не нужен. Он даже не станет разговаривать с агентами. У него будет определенная задача по формированию и все. Он знает, как это делать: они собирали «Боруссию», они вывели «Майнц» в высшую лигу. Он еще сам об этом расскажет. Многие трансферы «Ливерпуля» организовал именно он, за Бувачем было последнее слово. Надеюсь, с его приходом многое встанет на свои места, и в клубе начнется правильная селекционная и скаутинговая работа.

— Соответствующие полномочия ему дадут?

— С ним подписали контракт на два с половиной года, значит ему доверяют. Зачем было тогда его брать? Он сам просто так не пошел бы. Мог бы отдыхать и смотреть футбол по телевизору. Наверняка есть доверие и гарантии. Договоренности существуют. Осталось их реализовать на практике. В летнее трансферное окно мы много чего хорошего увидим.

— Вы говорите о нем как о настоящем профессионале. Но почему он не остался в «Ливерпуле» работать с Клоппом?

— На этот вопрос лучше пусть ответит он сам. Я не знаю, что у них случилось.