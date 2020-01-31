«Спартак» показал первую тренировку Соболева в команде

Нападающий «Спартака» Александр Соболев провел первую тренировку в новой команде.

«Сегодня утром занятие на одном из полей комплекса на Aspire Zone началось с разминки и эмоциональной игры в ручной мяч: по правилам футболисты могли передавать мяч друг другу только руками, а удары по воротам разрешено было наносить головой. Затем тренерский штаб во главе с Доменико Тедеско отрабатывал различные игровые сочетания в серии коротких двусторонок», – сообщает пресс-служба клуба.

Московский клуб заплатит за аренду и выкуп форварда 5 миллионов евро.

Соболев выступал за «Крылья» с января 2018 года, в его активе 45 матчей, 21 гол и три ассиста.

Никто не захотел платить Соболеву и его агенту столько денег. Кроме «Спартака»

«Спартак» объявил об аренде Соболева с правом выкупа