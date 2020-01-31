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    «Спартак» показал первую тренировку Соболева в команде

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев провел первую тренировку в новой команде.

    «Сегодня утром занятие на одном из полей комплекса на Aspire Zone началось с разминки и эмоциональной игры в ручной мяч: по правилам футболисты могли передавать мяч друг другу только руками, а удары по воротам разрешено было наносить головой. Затем тренерский штаб во главе с Доменико Тедеско отрабатывал различные игровые сочетания в серии коротких двусторонок», – сообщает пресс-служба клуба.

    • Московский клуб заплатит за аренду и выкуп форварда 5 миллионов евро.
    • Соболев выступал за «Крылья» с января 2018 года, в его активе 45 матчей, 21 гол и три ассиста.

    Никто не захотел платить Соболеву и его агенту столько денег. Кроме «Спартака»

    «Спартак» объявил об аренде Соболева с правом выкупа

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 16:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13846

      bset 2 минуты назад

      Красавчик. Надеюсь, до конца сезона еще хотя бы два гола забьет. А то может и вернуться Спартаку в верхнюю половину поможет.

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