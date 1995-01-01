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    Семин – о предложении «Милана» по Миранчуку: «Я ничего про это не знаю»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировали информацию о переговорах московского клуба с «Миланом» по переходу хавбека Алексея Миранчука.

    «Я ничего про это не знаю, поэтому не могу прокомментировать», — сказал Семин.

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков также заявил, что не может комментировать тему.

    «Мы никакие переговоры не комментируем. Обращайтесь к тем инсайдерам, которые это написали», – отметил Мещеряков.

    • Рыночная стоимость Алексея Миранчука – 18 миллионов евро.
    • В текущем сезоне хавбек провел за «Локомотив» 21 матч, забил девять голов и сделал четыре ассиста.
    • Ранее сообщалось об интересе к россиянину со стороны «Ювентуса», «Манчестер Юнайтед» и других клубов.

    Betting Insider: «Милан» сделал «Локомотиву» предложение по Алексею Миранчуку

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:48
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2026

      Борат 42 минуты назад

      Палыч, поздравлю тебя с днём рождения русской водки! Гыгы

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8413

      ufos73 > Борат 4 минуты назад

      Тебя 1 апреля поздравлять будем!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11311

      vladimir-7 1 час назад

      Очная ставка нужна между Betting Insider и Ю.Семиным.

      0
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