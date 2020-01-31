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  • Семин – о предложении «Милана» по Миранчуку: «Я ничего про это не знаю»

Семин – о предложении «Милана» по Миранчуку: «Я ничего про это не знаю»

31 января 2020, 15:48
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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировали информацию о переговорах московского клуба с «Миланом» по переходу хавбека Алексея Миранчука.

«Я ничего про это не знаю, поэтому не могу прокомментировать», — сказал Семин.

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков также заявил, что не может комментировать тему.

«Мы никакие переговоры не комментируем. Обращайтесь к тем инсайдерам, которые это написали», – отметил Мещеряков.

  • Рыночная стоимость Алексея Миранчука – 18 миллионов евро.
  • В текущем сезоне хавбек провел за «Локомотив» 21 матч, забил девять голов и сделал четыре ассиста.
  • Ранее сообщалось об интересе к россиянину со стороны «Ювентуса», «Манчестер Юнайтед» и других клубов.

Betting Insider: «Милан» сделал «Локомотиву» предложение по Алексею Миранчуку

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Локомотив Милан Миранчук Алексей Семин Юрий
Комментарии (3)
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vladimir-7
1580475377
Очная ставка нужна между Betting Insider и Ю.Семиным.
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paracetamol
1580494327
Рыночная стоимость Алексея Миранчука – 18 миллионов евро, а говорили 50. А помойму, так и это много, учитывая их блестящие подвиги в ЛЧ.
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