Семин – о предложении «Милана» по Миранчуку: «Я ничего про это не знаю»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировали информацию о переговорах московского клуба с «Миланом» по переходу хавбека Алексея Миранчука.

«Я ничего про это не знаю, поэтому не могу прокомментировать», — сказал Семин.

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков также заявил, что не может комментировать тему.

«Мы никакие переговоры не комментируем. Обращайтесь к тем инсайдерам, которые это написали», – отметил Мещеряков.

Рыночная стоимость Алексея Миранчука – 18 миллионов евро.

В текущем сезоне хавбек провел за «Локомотив» 21 матч, забил девять голов и сделал четыре ассиста.

Ранее сообщалось об интересе к россиянину со стороны «Ювентуса», «Манчестер Юнайтед» и других клубов.

Betting Insider: «Милан» сделал «Локомотиву» предложение по Алексею Миранчуку