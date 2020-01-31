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Соболев: «Не нравится, что меня называют сибирским Дзюбой»

31 января 2020, 14:16
31

Форвард «Спартака» Александр Соболев рассказал о своем отношении к сравнениям с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.

– Переход в «Спартак» должен вам помочь в бомбардирской гонке?

– Мне не важна бомбардирская гонка. Если команда будет брать три очка без моих голов, то не проблема.

– А как же амбиции попасть в сборную России? Для нее нужны голы.

– Если я буду забивать, но команда будет проигрывать, то никакого толку от моих голов не будет. Надо как-то совместить два этих момента.

– В сборную России легче попасть из «Спартака» или из «Крыльев»?

– Если я буду хорошо играть, то, может быть, меня и вызовут. Но чтобы попасть на Евро-2020, нужно забивать голы. У нас много хороших кандидатов.

– Нервирует ли то, что вы не забивали с октября?

– Мне кажется, что у любого футболиста бывают такие моменты. Хотелось бы, чтобы эта серия прервалась 29 февраля – в матче с «Динамо».

– Вам нравится сравнение с Артемом Дзюбой?

– Нет, мне не нравится, что меня называют сибирским Дзюбой. Я – Александр Соболев, а Дзюба – это Дзюба. Не надо меня с ним сравнивать.

– Сравнение с каким форвардом будет вам льстить?

– Мне нравится, как Златан Ибрагимович играет. Если появится заголовок «сибирский Ибра»? Ну, посмеемся, – сказал Соболев.

  • Московский клуб заплатит за аренду и выкуп форварда 5 миллионов евро.
  • Соболев выступал за «Крылья» с января 2018 года, в его активе 45 матчей, 21 гол и три ассиста.
  • В этом сезоне РПЛ Дзюба забил 11 голов, Соболев – десять.

Никто не захотел платить Соболеву и его агенту столько денег. Кроме «Спартака»

«Спартак» объявил об аренде Соболева с правом выкупа

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Дзюба Артем Соболев Александр
Комментарии (31)
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Диктор
1580470893
Мне тоже претило бы что меня сравнивают с этим йудой.
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DENZILLO-Спартак
1580472360
Ну по ответам достойно считаю ответил. Ждём теперь достойный игры. Удачи Саш!
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vka1970
1580474672
Совершенно прав Александр. Дзюба это даже не фамилия, а собачья кличка.Сам слышал как во дворе мальчишки собаку звали."Любовь народная она такая".На сколько потопаешь, настолько и полопаешь.
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vladimir-7
1580476555
А кому понравится, чтобы дети кричали как Дхзюбе: "Иди сюда, придурок"
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mihail200606
1580476567
Кому понравится что дзюбой назвали..
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Plyash
1580478710
Тошнит Сашу Соболева от сравнения его с вечно прикрывающим свою репу от голубиного помёта дубоватым Дзюбло, и мне это импонирует. Будь собой,Саша,и всё у тебя получится.Удачи.
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sochi-2013
1580481000
Де би лы! пытаясь оскорбить Дзюбу, который, на данный момент с 11 голами, занимает первое место, а по системе гол+пас, с ним вообще никто рядом не стоит, вы оскорбляете весь наш футбол!
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sochi-2013
1580481140
Свинорылым помоев подлили!
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VVM1964
1580483400
Это еще деликатно ответил - сравнение с Дзюбой просто оскорбительно , надо было требовать извинений от журналиста .
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ufos73
1580484695
Соболь бревну не товарищ! ))
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