Соболев: «Не нравится, что меня называют сибирским Дзюбой»

Форвард «Спартака» Александр Соболев рассказал о своем отношении к сравнениям с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.

– Переход в «Спартак» должен вам помочь в бомбардирской гонке?

– Мне не важна бомбардирская гонка. Если команда будет брать три очка без моих голов, то не проблема.

– А как же амбиции попасть в сборную России? Для нее нужны голы.

– Если я буду забивать, но команда будет проигрывать, то никакого толку от моих голов не будет. Надо как-то совместить два этих момента.

– В сборную России легче попасть из «Спартака» или из «Крыльев»?

– Если я буду хорошо играть, то, может быть, меня и вызовут. Но чтобы попасть на Евро-2020, нужно забивать голы. У нас много хороших кандидатов.

– Нервирует ли то, что вы не забивали с октября?

– Мне кажется, что у любого футболиста бывают такие моменты. Хотелось бы, чтобы эта серия прервалась 29 февраля – в матче с «Динамо».

– Вам нравится сравнение с Артемом Дзюбой?

– Нет, мне не нравится, что меня называют сибирским Дзюбой. Я – Александр Соболев, а Дзюба – это Дзюба. Не надо меня с ним сравнивать.

– Сравнение с каким форвардом будет вам льстить?

– Мне нравится, как Златан Ибрагимович играет. Если появится заголовок «сибирский Ибра»? Ну, посмеемся, – сказал Соболев.

Московский клуб заплатит за аренду и выкуп форварда 5 миллионов евро.

Соболев выступал за «Крылья» с января 2018 года, в его активе 45 матчей, 21 гол и три ассиста.

В этом сезоне РПЛ Дзюба забил 11 голов, Соболев – десять.

Никто не захотел платить Соболеву и его агенту столько денег. Кроме «Спартака»

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