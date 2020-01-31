Соболев: «Не нравится, что меня называют сибирским Дзюбой»

Форвард «Спартака» Александр Соболев рассказал о своем отношении к сравнениям с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.
– Переход в «Спартак» должен вам помочь в бомбардирской гонке?
– Мне не важна бомбардирская гонка. Если команда будет брать три очка без моих голов, то не проблема.
– А как же амбиции попасть в сборную России? Для нее нужны голы.
– Если я буду забивать, но команда будет проигрывать, то никакого толку от моих голов не будет. Надо как-то совместить два этих момента.
– В сборную России легче попасть из «Спартака» или из «Крыльев»?
– Если я буду хорошо играть, то, может быть, меня и вызовут. Но чтобы попасть на Евро-2020, нужно забивать голы. У нас много хороших кандидатов.
– Нервирует ли то, что вы не забивали с октября?
– Мне кажется, что у любого футболиста бывают такие моменты. Хотелось бы, чтобы эта серия прервалась 29 февраля – в матче с «Динамо».
– Вам нравится сравнение с Артемом Дзюбой?
– Нет, мне не нравится, что меня называют сибирским Дзюбой. Я – Александр Соболев, а Дзюба – это Дзюба. Не надо меня с ним сравнивать.
– Сравнение с каким форвардом будет вам льстить?
– Мне нравится, как Златан Ибрагимович играет. Если появится заголовок «сибирский Ибра»? Ну, посмеемся, – сказал Соболев.
- Московский клуб заплатит за аренду и выкуп форварда 5 миллионов евро.
- Соболев выступал за «Крылья» с января 2018 года, в его активе 45 матчей, 21 гол и три ассиста.
- В этом сезоне РПЛ Дзюба забил 11 голов, Соболев – десять.
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