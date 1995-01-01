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    Соболев: «Не нравится, что меня называют сибирским Дзюбой»

    Форвард «Спартака» Александр Соболев рассказал о своем отношении к сравнениям с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.

    – Переход в «Спартак» должен вам помочь в бомбардирской гонке?

    – Мне не важна бомбардирская гонка. Если команда будет брать три очка без моих голов, то не проблема.

    – А как же амбиции попасть в сборную России? Для нее нужны голы.

    – Если я буду забивать, но команда будет проигрывать, то никакого толку от моих голов не будет. Надо как-то совместить два этих момента.

    – В сборную России легче попасть из «Спартака» или из «Крыльев»?

    – Если я буду хорошо играть, то, может быть, меня и вызовут. Но чтобы попасть на Евро-2020, нужно забивать голы. У нас много хороших кандидатов.

    – Нервирует ли то, что вы не забивали с октября?

    – Мне кажется, что у любого футболиста бывают такие моменты. Хотелось бы, чтобы эта серия прервалась 29 февраля – в матче с «Динамо».

    – Вам нравится сравнение с Артемом Дзюбой?

    – Нет, мне не нравится, что меня называют сибирским Дзюбой. Я – Александр Соболев, а Дзюба – это Дзюба. Не надо меня с ним сравнивать.

    – Сравнение с каким форвардом будет вам льстить?

    – Мне нравится, как Златан Ибрагимович играет. Если появится заголовок «сибирский Ибра»? Ну, посмеемся, – сказал Соболев.

    • Московский клуб заплатит за аренду и выкуп форварда 5 миллионов евро.
    • Соболев выступал за «Крылья» с января 2018 года, в его активе 45 матчей, 21 гол и три ассиста.
    • В этом сезоне РПЛ Дзюба забил 11 голов, Соболев – десять.

    Никто не захотел платить Соболеву и его агенту столько денег. Кроме «Спартака»

    «Спартак» объявил об аренде Соболева с правом выкупа

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 14:16
    Комментарии13
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      Рейтинг: +1405

      klim2m 16 минут назад

      Все понеслось))) а что будет когда он на метро прокатится ?????

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15514

      DOCTOR PENALTY 32 минуты назад

      Не задеревенеешь, не будут сравнивать!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +356

      DENZILLO-Спартак 36 минут назад

      Ну по ответам достойно считаю ответил. Ждём теперь достойный игры. Удачи Саш!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +720

      Питерский князь 41 минуту назад

      А как насчет мясное гуно?
      :)))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1501

      Бомбардиръ 59 минут назад

      Соболья Шюба...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1802

      baden69 1 час назад

      Тебе до "сибирского Ибры", как нашей сборной до финала ЧЕ-2020..., т.е. только мечтать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9092

      Диктор 1 час назад

      Мне тоже претило бы что меня сравнивают с этим йудой.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2030

      Борат > Диктор 57 минут назад

      ладно, будем тебя сравнивать с деми дезувом !
      гы-гы

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +720

      Питерский князь > Диктор 39 минут назад

      Будем сравнивать тебя с Павликом Морозовым.
      :)))

      1
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      ...
      Рейтинг: +373

      АКМ-74У > Диктор 32 минуты назад

      А тебя сравнивают?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13844

      bset 1 час назад

      С Дзюбой сравнивают, потому что тот тоже в интервью говорил "Никогда не перейду"?)

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1785

      alarm 1 час назад

      хряк ты сибирский

      2
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      Рейтинг: +2030

      Борат 1 час назад

      ладно, будем тебя звать сибирский бухаров !
      гы-гы

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