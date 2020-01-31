«Самара – навсегда в моем сердце». Соболев опубликовал прощальное письмо

Нападающий «Спартака» Александр Соболев в инстаграме опубликовал письмо, посвященное «Крыльям Советов».

«Два года – много или мало? Это определяют воспоминания. В моем случае – однозначно много. За это время я привязался к крутой Самаре: великолепная набережная, исторический центр, Волга! Я стал частью «Крыльев», пропитался историей команды. Было всякое. И победы, и поражения, куда без них? Но спасибо болельщиком, которые всегда были рядом и поддерживали. Не просто так говорят, что здесь отличные болельщики – убедился лично.

Пришло время двигаться дальше. Я горд, что был частью «Крыльев Советов», клуба с богатой историей и отличными болельщиками. Большое спасибо всем, кто был рядом все это время – болельщикам, одноклубникам, тренерскому штабу, руководству и сотрудникам клуба! Буду скучать! Самара – навсегда в моем сердце», – написал Соболев.

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Соболев выступал за «Крылья» с января 2018 года, в его активе 45 матчей, 21 гол и три ассиста.

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