Соболев – о «Спартаке»: «Более титулованной и популярной команды в России просто нет»

Нападающий Александр Соболев прокомментировал свой переход из «Крыльев Советов» в «Спартак».

«Еще не до конца верю в то, что это происходит со мной, что я перешел в «Спартак». Выйти на поле, сыграть в футболке с ромбом на груди – большая честь и ответственность. Более титулованной и популярной команды в России просто нет.

Сколько раз играл на «Открытии» — всегда поражался поддержке «Спартака», тому, как фанаты заряжали своих футболистов. Теперь мы будем на одной красно-белой стороне!

Впереди много работы, чтобы заслужить уважение болельщиков, оправдать доверие руководства и тренеров. Никогда не получал столько сообщений от болельщиков со словами поддержки. Это очень приятно и сильная мотивация! Вперед, «Спартак», – написал Соболев в инстаграме.

Московский клуб заплатит за аренду и выкуп форварда 5 миллионов евро, зарплата игрока – 117 миллионов рублей в год.

Соболев выступал за «Крылья» с января 2018 года, в его активе 45 матчей, 21 гол и три ассиста.

Никто не захотел платить Соболеву и его агенту столько денег. Кроме «Спартака»

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