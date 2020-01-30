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  • Соболев – о «Спартаке»: «Более титулованной и популярной команды в России просто нет»

Соболев – о «Спартаке»: «Более титулованной и популярной команды в России просто нет»

30 января 2020, 17:35
28

Нападающий Александр Соболев прокомментировал свой переход из «Крыльев Советов» в «Спартак».

«Еще не до конца верю в то, что это происходит со мной, что я перешел в «Спартак». Выйти на поле, сыграть в футболке с ромбом на груди – большая честь и ответственность. Более титулованной и популярной команды в России просто нет.

Сколько раз играл на «Открытии» — всегда поражался поддержке «Спартака», тому, как фанаты заряжали своих футболистов. Теперь мы будем на одной красно-белой стороне!

Впереди много работы, чтобы заслужить уважение болельщиков, оправдать доверие руководства и тренеров. Никогда не получал столько сообщений от болельщиков со словами поддержки. Это очень приятно и сильная мотивация! Вперед, «Спартак», – написал Соболев в инстаграме.

  • Московский клуб заплатит за аренду и выкуп форварда 5 миллионов евро, зарплата игрока – 117 миллионов рублей в год.
  • Соболев выступал за «Крылья» с января 2018 года, в его активе 45 матчей, 21 гол и три ассиста.

Никто не захотел платить Соболеву и его агенту столько денег. Кроме «Спартака»

«Спартак» объявил об аренде Соболева с правом выкупа

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Александра Соболева
Россия. Премьер-лига Спартак Крылья Советов Соболев Александр
Комментарии (28)
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Авек плезир
1580396035
Ты прав, Сашка. Именно поэтому федуна назвали нольтрофеич)
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mihail200606
1580396204
Самый популярный середняк..)) чуть популярнее тех середняков, за которые ты до этого играл)
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O-Z
1580396246
Дурень..Динамо куда преспективнее было бы. Спартак это кладбище талантов.
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bset
1580396290
Лично я рад за Александра. Как бы ты не был благодарен Крыльям Советов, нужно расти дальше. Тем более подвернулась такая возможность перейти из 15-й команды России в 10-ю. Это большой шаг! Мои поздравления!
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Чермындыр
1580397057
Соболев: "С детства за Спартак"
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Давид59
1580397059
Счастью нет конца. Успехов тебе, правда до зоны вылета ох как близко...
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El_Chori
1580403120
В Союзе может и не было, а в России это одна из самых НЕтитулованных команд
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Axe111
1580403736
ЛОЛ
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Lesha VV
1580407227
Почему не сказал ,что болел за Спартак с самого детства ?
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