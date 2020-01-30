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    Соболев – о «Спартаке»: «Более титулованной и популярной команды в России просто нет»

    Нападающий Александр Соболев прокомментировал свой переход из «Крыльев Советов» в «Спартак».

    «Еще не до конца верю в то, что это происходит со мной, что я перешел в «Спартак». Выйти на поле, сыграть в футболке с ромбом на груди – большая честь и ответственность. Более титулованной и популярной команды в России просто нет.

    Сколько раз играл на «Открытии» — всегда поражался поддержке «Спартака», тому, как фанаты заряжали своих футболистов. Теперь мы будем на одной красно-белой стороне!

    Впереди много работы, чтобы заслужить уважение болельщиков, оправдать доверие руководства и тренеров. Никогда не получал столько сообщений от болельщиков со словами поддержки. Это очень приятно и сильная мотивация! Вперед, «Спартак», – написал Соболев в инстаграме.

    • Московский клуб заплатит за аренду и выкуп форварда 5 миллионов евро, зарплата игрока – 117 миллионов рублей в год.
    • Соболев выступал за «Крылья» с января 2018 года, в его активе 45 матчей, 21 гол и три ассиста.

    Никто не захотел платить Соболеву и его агенту столько денег. Кроме «Спартака»

    «Спартак» объявил об аренде Соболева с правом выкупа

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    Публикация от @text 30 Янв 2020 в 5:38 PST

    Источник: инстаграм Александра Соболева

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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1862

      Давид59 12 минут назад

      Счастью нет конца. Успехов тебе, правда до зоны вылета ох как близко...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1657

      Чермындыр 12 минут назад

      Соболев: "С детства за Спартак"

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      AdminyBombardiraGondony 12 минут назад

      Соболевы все такие, черти походу...
      И этот опустился

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +692

      Питерский князь 22 минуты назад

      Лизнул, соснул и не моргнул.
      =)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +815

      Frankfurt Am Main > Питерский князь 16 минут назад

      Желчь мешает в горле? По кашляй пройдёт!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13814

      bset 25 минут назад

      Лично я рад за Александра. Как бы ты не был благодарен Крыльям Советов, нужно расти дальше. Тем более подвернулась такая возможность перейти из 15-й команды России в 10-ю. Это большой шаг! Мои поздравления!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +445

      O-Z 26 минут назад

      Дурень..Динамо куда преспективнее было бы. Спартак это кладбище талантов.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20

      Руслан ДСЛЦЗ > O-Z 24 минуты назад

      согласен

      1
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      Рейтинг: +13814

      bset > O-Z 23 минуты назад

      У Соболева на самом деле особо вариантов не было. Только Спартак готов космические агентские выплатить и еще впаять сумасшедшую зарплату игроку одного сезона. Другие клубы просто не пошли бы на это.

      1
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      Рейтинг: +6656

      mihail200606 26 минут назад

      Самый популярный середняк..)) чуть популярнее тех середняков, за которые ты до этого играл)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +159

      Авек плезир 29 минут назад

      Ты прав, Сашка. Именно поэтому федуна назвали нольтрофеич)

      0
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      Рейтинг: +1736

      alarm 33 минуты назад

      хряки, стыдно за ваш свиноклуб)

      1
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      Рейтинг: +1736

      alarm 33 минуты назад

      ахаха, во захрюкал с 10 места!

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