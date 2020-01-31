Месси – первый футболист в истории, выигравший в составе испанской команды 500 матчей

Победа в матче 1/8 финала Кубка Испании над «Леганесом» (5:0) стала для нападающего «Барселоны» Лионеля Месси 500-й в составе команды. В этой встрече аргентинец сделал дубль.
Месси стал первым футболистом в истории, достигшим 500 побед в составе испанских команд (аргентинец достиг отметки, выступая всего за одну команду).
- Нападающий провел за «Барселону» 710 матчей, забил 622 гола.
- Месси дебютировал в составе каталонцев в 2003 году.
- «Барселона» в Примере сейчас идет второй.
Источник: Squawka Football