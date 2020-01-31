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  • Месси – первый футболист в истории, выигравший в составе испанской команды 500 матчей

Месси – первый футболист в истории, выигравший в составе испанской команды 500 матчей

31 января 2020, 00:14
2

Победа в матче 1/8 финала Кубка Испании над «Леганесом» (5:0) стала для нападающего «Барселоны» Лионеля Месси 500-й в составе команды. В этой встрече аргентинец сделал дубль.

Месси стал первым футболистом в истории, достигшим 500 побед в составе испанских команд (аргентинец достиг отметки, выступая всего за одну команду).

  • Нападающий провел за «Барселону» 710 матчей, забил 622 гола.
  • Месси дебютировал в составе каталонцев в 2003 году.
  • «Барселона» в Примере сейчас идет второй.

Источник: Squawka Football
Испания. Кубок Испания. Примера Барселона Месси Лионель
Комментарии (2)
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Plyash
1580456759
В процентном отношении результат фантастический - 70% победных матчей.Если ещё знать количество ничейных результатов,ну хоть половина от оставшихся,то проигранных матчей с участием Месси не более 15%. Результат класс.
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nelez
1580580968
А в составе русской команды не выиграл ни одного матча.Даже в составе английской , французской италянской , даже Египетской команды у него не то что победы даже ничьи нету.Даже в состав не попал. Человек всю жизнь играл в Испании. Толкаете резултат как рекорд.
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