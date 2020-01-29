De Telegraaf: Бергвейн перешел в «Тоттенхэм», о трансфере объявят сегодня

Атакующий игрок ПСВ Стевен Бергвейн перешел в «Тоттенхэм». Все документы подписаны, о сделке объявят сегодня, 29 января, информирует голландское издание De Telegraaf. Уже есть фото игрока с формой лондонцев.

Бергвейн успешно прошел медицинское обследование. Сумма сделки составит 30 миллионов евро. Срок контракта – пять лет.