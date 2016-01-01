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    De Telegraaf: Бергвейн перешел в «Тоттенхэм», о трансфере объявят сегодня

    Атакующий игрок ПСВ Стевен Бергвейн перешел в «Тоттенхэм». Все документы подписаны, о сделке объявят сегодня, 29 января, информирует голландское издание De Telegraaf. Уже есть фото игрока с формой лондонцев.

    Бергвейн успешно прошел медицинское обследование. Сумма сделки составит 30 миллионов евро. Срок контракта – пять лет.

    • Из-за переговоров Стевен отказался играть в последнем матче ПСВ против «Твенте».
    • В текущем сезоне Бергвейн провел за ПСВ 16 матчей и забил 5 голов.
    • «Тоттенхэм» в АПЛ идет шестым – вне зоны еврокубков.

    Источник: De Telegraaf

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    Сегодня, 10:56
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8018

      Skull_Boy 1 час назад

      Лучше бы Ван де Бека, из Аякса, взяли бы

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +538

      ARSteven89 > Skull_Boy 1 час назад

      Невозможно, ведь уже есть договорённость голландцев с мадридским Реалом о летнем переходе игрока...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2023

      Борат > Skull_Boy 1 час назад

      тучше бы диму тарасова свободным агентом!
      гы-гы

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1249

      FRZZ > Skull_Boy 32 минуты назад

      Лучше бы Зиеша, из Аякса, взяли бы.

      0
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