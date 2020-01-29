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  • De Telegraaf: Бергвейн перешел в «Тоттенхэм», о трансфере объявят сегодня

De Telegraaf: Бергвейн перешел в «Тоттенхэм», о трансфере объявят сегодня

29 января 2020, 10:56
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Атакующий игрок ПСВ Стевен Бергвейн перешел в «Тоттенхэм». Все документы подписаны, о сделке объявят сегодня, 29 января, информирует голландское издание De Telegraaf. Уже есть фото игрока с формой лондонцев.

Бергвейн успешно прошел медицинское обследование. Сумма сделки составит 30 миллионов евро. Срок контракта – пять лет.

  • Из-за переговоров Стевен отказался играть в последнем матче ПСВ против «Твенте».
  • В текущем сезоне Бергвейн провел за ПСВ 16 матчей и забил 5 голов.
  • «Тоттенхэм» в АПЛ идет шестым – вне зоны еврокубков.

Источник: De Telegraaf
Англия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие Тоттенхэм ПСВ Бергвейн Стевен
Комментарии (2)
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Skull_Boy
1580285282
Лучше бы Ван де Бека, из Аякса, взяли бы
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