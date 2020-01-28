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  • «Вест Хэм» и «Славия» договорились о трансфере Соучека. Летом чех отказал «Спартаку» и «Динамо»

«Вест Хэм» и «Славия» договорились о трансфере Соучека. Летом чех отказал «Спартаку» и «Динамо»

28 января 2020, 17:21
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«Вест Хэм» согласовал со «Славией» переход полузащитника Томаша Соучека, сообщает журналист Николо Скира.

По его информации, лондонский клуб заплатит за чеха 18 миллионов евро плюс бонусы. Соучек подпишет контракт до 2024 года.

  • Соучек в этом сезоне ЛЧ сыграл восемь матчей, забил два гола.
  • Рыночная стоимость 24-летнего хавбека – 10 миллионов евро.

Комличенко: «Соучек гораздо сильнее Крала, но он отказался ехать в Россию. Крала «Славия» отнесла в «Спартак» на руках»

iDNES.cz: «Славия» отклонила 20-миллионное предложение «Динамо» по Соучеку

Источник: твиттер Николо Скиры

Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (60,9 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Вест Хэм Славия Соучек Томаш
Комментарии (2)
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Олег1204
1580223587
Когда чел выбрал футбол, а не бабло
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vka1970
1580235307
Сложно в него кинуть камень, да и не зачем. У нас в стране футбол скорее мёртв, чем жив.Томаш сделал единственно правильный выбор.
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