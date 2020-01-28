«Вест Хэм» и «Славия» договорились о трансфере Соучека. Летом чех отказал «Спартаку» и «Динамо»

«Вест Хэм» согласовал со «Славией» переход полузащитника Томаша Соучека, сообщает журналист Николо Скира.

По его информации, лондонский клуб заплатит за чеха 18 миллионов евро плюс бонусы. Соучек подпишет контракт до 2024 года.

Соучек в этом сезоне ЛЧ сыграл восемь матчей, забил два гола.

Рыночная стоимость 24-летнего хавбека – 10 миллионов евро.

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