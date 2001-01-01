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    «Вест Хэм» и «Славия» договорились о трансфере Соучека. Летом чех отказал «Спартаку» и «Динамо»

    «Вест Хэм» согласовал со «Славией» переход полузащитника Томаша Соучека, сообщает журналист Николо Скира.

    По его информации, лондонский клуб заплатит за чеха 18 миллионов евро плюс бонусы. Соучек подпишет контракт до 2024 года.

    • Соучек в этом сезоне ЛЧ сыграл восемь матчей, забил два гола.
    • Рыночная стоимость 24-летнего хавбека – 10 миллионов евро.

    Комличенко: «Соучек гораздо сильнее Крала, но он отказался ехать в Россию. Крала «Славия» отнесла в «Спартак» на руках»

    iDNES.cz: «Славия» отклонила 20-миллионное предложение «Динамо» по Соучеку

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (60,9 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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    Сегодня, 17:21
    Комментарии1
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      Рейтинг: +396

      Олег1204 1 час назад

      Когда чел выбрал футбол, а не бабло

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