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    iDNES.cz: «Славия» отклонила 20-миллионное предложение «Динамо» по Соучеку

    «Динамо» предприняло попытку купить полузащитника «Славии» Томаша Соучека.

    По информации iDNES.cz, московский клуб предложил за футболиста порядка 20 миллионов евро. Чешская сторона ответила отказом.

    Президент «Славии» Ярослав Тврдик заявил, что это решение было принято совместно с игроком.

    • В начале августа сообщалось об интересе к чешскому опорнику со стороны «Спартака».
    • Рыночная стоимость 24-летнего Соучека – 7 миллионов евро.

    Источник: iDNES.cz

    Чешский новостной портал, который функционирует с января 1998 года. Ежемесячная аудитория - более 4 миллионов человек.

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    Сегодня, 16:14
    Комментарии11
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      Рейтинг: +462

      xrrrx 4 минуты назад

      скорее всего сам Чех в РФ не захотел ехать. Иначе бы так не написали - "это решение было принято совместно с игроком"

      0
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      Рейтинг: +1534

      _Kesh_Suntar_ 5 минут назад

      Походу этот Динома ждет опять. пузырный крах!

      1
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      Рейтинг: +580

      juvseriy 7 минут назад

      Молодежка Динамо в лидерах постоянно, а они игроков по несколько десятков лямов берут

      0
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      Рейтинг: +10409

      Garrincha58 16 минут назад

      Комличенко за 2,6 ляма, а за какого Соучека 20, почувствуйте разницу господа

      2
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      Рейтинг: +637

      Киркинитидец 26 минут назад

      динаму кердык?

      2
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      Рейтинг: +2736

      AtticusFinch 28 минут назад

      Локомотив Чемпиона Европы в аренду взял, который 18 лямов стоит))откуда у Динамо такие деньги на этого ноунейма!?(

      0
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      Рейтинг: +666

      GSmall 38 минут назад

      Динамо напрягает.Неужто ВТБ безлимитную карту им подарил)

      4
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      Рейтинг: +6380

      ivanthebest 40 минут назад

      Ипутся мишки... Динамо походу получило кубышку денег в обмен на последние мозги... То как хаотично они проводят трансферную компанию нужно заносить в учебники, как делать не стоит.

      Хотя вот честно, хочу чтобы Динамики вышли из кризиса и у нас в чемпе появилась ещё одна боевитая команда.

      1
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      Рейтинг: +8070

      Cules2013 42 минуты назад

      Чехи хотят больше денег что-ли? Итак очень много предложили. Или так сильно РПЛ не нравится?

      0
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      Рейтинг: +207

      dragoon000320 > Cules2013 14 минут назад

      Скорее всего они думают что в РПЛ одни денежные мешки и можно с них трясти побольше))

      0
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      Рейтинг: +344

      fhnv 1 час назад

      ну и зря!

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