iDNES.cz: «Славия» отклонила 20-миллионное предложение «Динамо» по Соучеку

«Динамо» предприняло попытку купить полузащитника «Славии» Томаша Соучека.

По информации iDNES.cz, московский клуб предложил за футболиста порядка 20 миллионов евро. Чешская сторона ответила отказом.

Президент «Славии» Ярослав Тврдик заявил, что это решение было принято совместно с игроком.