iDNES.cz: «Славия» отклонила 20-миллионное предложение «Динамо» по Соучеку

скорее всего сам Чех в РФ не захотел ехать. Иначе бы так не написали - "это решение было принято совместно с игроком"
«Динамо» предприняло попытку купить полузащитника «Славии» Томаша Соучека.
По информации iDNES.cz, московский клуб предложил за футболиста порядка 20 миллионов евро. Чешская сторона ответила отказом.
Президент «Славии» Ярослав Тврдик заявил, что это решение было принято совместно с игроком.
- В начале августа сообщалось об интересе к чешскому опорнику со стороны «Спартака».
- Рыночная стоимость 24-летнего Соучека – 7 миллионов евро.
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