«Спорт-Экспресс»: «Спартак» хочет купить двух опорников сборной Чехии

По информации «Спорт-Экспресса», «Спартак» интересуется двумя футболистами пражской «Славии» – полузащитниками Алексом Кралем и Томашем Соучеком.

Оба игрока входят в состав сборной Чехии. 21-летний Краль провел три матча за чешскую команду, не отметившись результативными действиями. На счету 24-летнего Соучека –20 матчей за сборную и два гола.

По данным Transfermarkt, Краль, как и Соучек, играет на позиции опорного полузащитника.