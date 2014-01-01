Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    2 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?
    3 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву

    «Спорт-Экспресс»: «Спартак» хочет купить двух опорников сборной Чехии

    По информации «Спорт-Экспресса», «Спартак» интересуется двумя футболистами пражской «Славии» – полузащитниками Алексом Кралем и Томашем Соучеком.

    Оба игрока входят в состав сборной Чехии. 21-летний Краль провел три матча за чешскую команду, не отметившись результативными действиями. На счету 24-летнего Соучека –20 матчей за сборную и два гола.

    По данным Transfermarkt, Краль, как и Соучек, играет на позиции опорного полузащитника.

    • Ранее генеральный директор «Спартака» Томас Цорн сообщил, что московский клуб собирается приобрести двух опорников.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Краля в 3,5 миллиона евро, стоимость Соучека – в 7 миллионов евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:14
    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: +50

      buddik 27 минут назад

      сдается мне, что это слухи.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2496

      AtticusFinch 31 минуту назад

      Чем больше скупят легионеров - тем железнее место в основе у Гулиева Ташаева и Рассказова))))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +644

      Alex Flash 34 минуты назад

      И Копмейнерса ещё к ним в придачу возьмут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +290

      Shotlandets86 55 минут назад

      Соучек их ещё зимой посылал, а тут, вдруг согласится.)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +995

      Томик 1 час назад

      Судя по претендентам, на Сисокко(или на товарища Тиля) не хватает уже. На басмача потратились, Мелкадзе переподписали, Ананидзе 2 миллиона в год - где тут на футболиста денег найдёшь.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1377

      алдан2014 > Томик 51 минуту назад

      От балласта в лице этих товарищей ещё и не избавился.Ни кому не нужны и даром.Жаль ,что воспитанники так бездарно относятся к своим шансам.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +619

      Валерий2705 > Томик 49 минут назад

      Ну Соучек не так уж плох, если удастся его подписать, что вообще не факт, а так и играет норм и довольно молод ещё. Хотя Сиссоко для нашего чемпионата был бы вообще топовым конечно...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13653

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Рискованно, чехи традиционно не очень хорошо приживаются в Спартаке.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +619

      Валерий2705 > DOCTOR PENALTY 42 минуты назад

      Слушай, да все это херня, просто не везло возможно и все, не так ведь много их покупались, все гораздо больше зависит от психики игрока и желания. Тех же бразилов в Спартаке много было, но если сравнивать Веллитона к примеру и условного Карриоку, всё понятно сразу становится))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +87

      Я - легенда 1 час назад

      Я не против ))) Главное, чтобы в лимит легионеров РПЛ всё это вписывалось. А то много иностранцев в клуб приходит. Понятно, что в еврокубках это ограничение не действует. Но в еврокубках "Спартака" в этом году явно не будет. Поэтому надо настраиваться на реалии российского первенства.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1377

      алдан2014 > Я - легенда 50 минут назад

      От Жано и индейца избавятся,вот и баланс.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1567

      Евгений Агеев > Я - легенда 48 минут назад

      Ушли: Зе, Адриано, Фернандо, Ханни
      Пришли: Понсе, Ларсон, Тиль, Шюррле
      Сейчас отдадут Мельгорехо и можно будет еще одного иностранца взять.
      +/- одно и тоже выходит. (Не считая Бокетти, который не играл почти)
      Да и Ананидзе легионер считается, его убираем и еще одно место для иностранца.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +50

      buddik > алдан2014 26 минут назад

      индейца не стоит отдавать.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5570

      piligrim1986 1 час назад

      оптом что-ли?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +821

      Boeung777 1 час назад

      Лучше одного, но качественного.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +892

      PUZIAKA 1 час назад

      Звучит интригующе. Давно такой интересной трансферной кампании у наших клубов не было.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79136
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72967
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru