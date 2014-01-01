«Спорт-Экспресс»: «Спартак» хочет купить двух опорников сборной Чехии

сдается мне, что это слухи.
По информации «Спорт-Экспресса», «Спартак» интересуется двумя футболистами пражской «Славии» – полузащитниками Алексом Кралем и Томашем Соучеком.
Оба игрока входят в состав сборной Чехии. 21-летний Краль провел три матча за чешскую команду, не отметившись результативными действиями. На счету 24-летнего Соучека –20 матчей за сборную и два гола.
По данным Transfermarkt, Краль, как и Соучек, играет на позиции опорного полузащитника.
- Ранее генеральный директор «Спартака» Томас Цорн сообщил, что московский клуб собирается приобрести двух опорников.
- Transfermarkt оценивает стоимость Краля в 3,5 миллиона евро, стоимость Соучека – в 7 миллионов евро.