ЦСКА подписал контракт с PepsiCo

Московский ЦСКА заключил рекламное соглашение с компанией Pepsi.

«Компания стала официальным партнером нашего клуба на три ближайших сезона. В рамках партнерства PepsiCo будет проводить на территории многофункционального стадиона «ВЭБ Арена» различные активационные кампании. Партнерство также предполагает размещение рекламных материалов на LED-экранах по периметру футбольного поля и в точках питания стадиона», – сообщается на сайте клуба.

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