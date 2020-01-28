Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

ЦСКА подписал контракт с PepsiCo

28 января 2020, 16:45
12

Московский ЦСКА заключил рекламное соглашение с компанией Pepsi.

«Компания стала официальным партнером нашего клуба на три ближайших сезона. В рамках партнерства PepsiCo будет проводить на территории многофункционального стадиона «ВЭБ Арена» различные активационные кампании. Партнерство также предполагает размещение рекламных материалов на LED-экранах по периметру футбольного поля и в точках питания стадиона», – сообщается на сайте клуба.

Все, что нужно знать о покупке ЦСКА госбанком ВЭБ

Источник: Официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
greatsergey_nokappa
1580220057
Класс!
Ответить
Добрый Бобер
1580221170
Отличный план - выбрать спонсора с логотипом тех цветов, что и форма.
Ответить
Tsigan
1580221234
Сколько зелени выделяет пепсико?
Ответить
FanatSerj
1580222644
Совсем не заботятся о здоровье своих болел, чипсы, пепси на такой жратве долго не протянешь )) Шучу, сейчас бабки клубу любые пригодятся. А "коням" главное никотин не капать ))
Ответить
numopo78
1580223381
Привет мужики! Хватит уже бездумно сливать деньги в БК. Как по мне, если уже и ставить то наверняка! Я вот нашел недавно сайт прогнозов на футбол king-ball.ru сижу там уже 3 месяца и все супер. Да, бывают проигрыши и там но в целом всегда месяц закрываем в плюс. Если что найдете меня там на сайте скажите спасибо за пацанский подгон!
Ответить
Авек плезир
1580223742
Интер подписал контракт с Эриксеном Динамо подписало контракт с Комличенко ЦСКА подписал контракт с Пепси
Ответить
Derzkiy1
1580225633
Лишь бы игроков начали покупать выше уровня пфл
Ответить
swot1205
1580228645
с виски лучше кола идет
Ответить
egor tikhonov
1580242718
PepsiКoHЬ
Ответить
general.lizyukov
1580245954
при таком спонсоре можно уже и о трансферах задуматься
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+