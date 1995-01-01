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    ЦСКА подписал контракт с PepsiCo

    Московский ЦСКА заключил рекламное соглашение с компанией Pepsi.

    «Компания стала официальным партнером нашего клуба на три ближайших сезона. В рамках партнерства PepsiCo будет проводить на территории многофункционального стадиона «ВЭБ Арена» различные активационные кампании. Партнерство также предполагает размещение рекламных материалов на LED-экранах по периметру футбольного поля и в точках питания стадиона», – сообщается на сайте клуба.

    Все, что нужно знать о покупке ЦСКА госбанком ВЭБ

    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1056

      Tsigan 41 секунду назад

      Сколько зелени выделяет пепсико?

      0
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      Рейтинг: +3977

      Добрый Бобер 1 минуту назад

      Отличный план - выбрать спонсора с логотипом тех цветов, что и форма.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +832

      FENIX-SL 4 минуты назад

      еееее
      вот это уже очень хорошо

      0
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      Рейтинг: +83

      greatsergey_nokappa 20 минут назад

      Класс!

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