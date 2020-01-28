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France Football: «Бавария» поборется с клубами АПЛ за Лемара

28 января 2020, 01:47
3

Вингер «Атлетико» Тома Лемар может продолжить карьеру в Германии, утверждает France Football.

По информации источника, в подписании француза заинтересована «Бавария», которая хочет усилить фланги атаки.

При этом мюнхенский клуб не готов платить за 24-летнего футболиста требуемые 60 миллионов евро, рассчитывая на снижение цены.

За игрока также ведут борьбу «Челси», «Тоттенхэм» и «Арсенал».

  • Лемар выступает за «Атлетико» с лета 2018 года.
  • В его активе за полтора сезона 64 матча, три гола и шесть ассистов.
  • Рыночная стоимость игрока – 30 миллионов евро.

Источник: France Football
Германия. Бундеслига Испания. Примера Бавария Атлетико Лемар Тома
Комментарии (3)
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BlackMurder
1580187639
Три гола, им хотят усилить атаку? Один вон уже бегает, этого хоть просто в аренду взяли
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BlackMurder
1580187695
Я с каждым днём все больше расстроен, рОббери походу не заменят
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