France Football: «Бавария» поборется с клубами АПЛ за Лемара

Вингер «Атлетико» Тома Лемар может продолжить карьеру в Германии, утверждает France Football.

По информации источника, в подписании француза заинтересована «Бавария», которая хочет усилить фланги атаки.

При этом мюнхенский клуб не готов платить за 24-летнего футболиста требуемые 60 миллионов евро, рассчитывая на снижение цены.

За игрока также ведут борьбу «Челси», «Тоттенхэм» и «Арсенал».