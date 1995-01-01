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    France Football: «Бавария» поборется с клубами АПЛ за Лемара

    Вингер «Атлетико» Тома Лемар может продолжить карьеру в Германии, утверждает France Football.

    По информации источника, в подписании француза заинтересована «Бавария», которая хочет усилить фланги атаки.

    При этом мюнхенский клуб не готов платить за 24-летнего футболиста требуемые 60 миллионов евро, рассчитывая на снижение цены.

    За игрока также ведут борьбу «Челси», «Тоттенхэм» и «Арсенал».

    • Лемар выступает за «Атлетико» с лета 2018 года.
    • В его активе за полтора сезона 64 матча, три гола и шесть ассистов.
    • Рыночная стоимость игрока – 30 миллионов евро.

    Источник: France Football

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