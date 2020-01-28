France Football: «Бавария» поборется с клубами АПЛ за Лемара

Вингер «Атлетико» Тома Лемар может продолжить карьеру в Германии, утверждает France Football.
По информации источника, в подписании француза заинтересована «Бавария», которая хочет усилить фланги атаки.
При этом мюнхенский клуб не готов платить за 24-летнего футболиста требуемые 60 миллионов евро, рассчитывая на снижение цены.
За игрока также ведут борьбу «Челси», «Тоттенхэм» и «Арсенал».
- Лемар выступает за «Атлетико» с лета 2018 года.
- В его активе за полтора сезона 64 матча, три гола и шесть ассистов.
- Рыночная стоимость игрока – 30 миллионов евро.
Источник: France Football