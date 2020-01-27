Роналду и Фигу опубликовали одинаковые посты, посвященные гибели Коби Брайанта

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду,а также экс-полузащитник «Барселоны», «Реала» и «Интера» Луиш Фигу отреагировали сегодня в соцсетях на новость о гибели бывшего баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта.

При этом оба португальца опубликовали в твиттере абсолютно одинаковый текст. Их публикации отличаются только прикрепленными изображениями.

«Так грустно слышать душераздирающие новости о смерти Коби и его дочери Джинны. Коби был настоящей легендой и вдохновением для многих. Отправляю мои соболезнования его семье и друзьям, а также семьям всех, кто погиб в аварии. Покойся с миром, легенда», – говорится в постах Роналду и Фигу.