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    Роналду и Фигу опубликовали одинаковые посты, посвященные гибели Коби Брайанта

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду,а также экс-полузащитник «Барселоны», «Реала» и «Интера» Луиш Фигу отреагировали сегодня в соцсетях на новость о гибели бывшего баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта.

    При этом оба португальца опубликовали в твиттере абсолютно одинаковый текст. Их публикации отличаются только прикрепленными изображениями.

    «Так грустно слышать душераздирающие новости о смерти Коби и его дочери Джинны. Коби был настоящей легендой и вдохновением для многих. Отправляю мои соболезнования его семье и друзьям, а также семьям всех, кто погиб в аварии. Покойся с миром, легенда», – говорится в постах Роналду и Фигу.

    • Брайант погиб в результате крушения личного вертолета.
    • Кроме спортсмена на борту находились три пассажира и пилот. Никто не выжил.
    • Брайант – пятикратный чемпион НБА и двукратный олимпийский чемпион.

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1647

      alarm 34 минуты назад

      роналду - 20 часов назад
      фигу - 17 часов назад.
      копипастер установлен.

      3
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      ...
      Рейтинг: +13

      Ravil > alarm 3 минуты назад

      Тот случай когда стыдно не за Спартак

      0
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