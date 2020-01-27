«Рома» арендовала у «Аталанты» защитника Ибаньеса с обязательством выкупа

Защитник «Аталанты» Рожер Ибаньес перешел в «Рому».
Римский клуб арендовал 21-летнего футболиста до конца сезона с обязательством последующего выкупа за 8 миллионов евро.
Сумма сделки может вырасти еще на 2 миллиона за счет бонусов. Кроме того, бергамцам полагается 10 процентов от суммы последующего трансфера до лета 2024 года.
- Ибаньес выступал за «Аталанту» с января 2019 года.
- В активе бразильца за этот период всего два неполных матча.
- Его рыночная стоимость – 2 миллиона евро.
Источник: Официальный сайт «Ромы»