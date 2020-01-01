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    «Рома» арендовала у «Аталанты» защитника Ибаньеса с обязательством выкупа

    Защитник «Аталанты» Рожер Ибаньес перешел в «Рому».

    Римский клуб арендовал 21-летнего футболиста до конца сезона с обязательством последующего выкупа за 8 миллионов евро.

    Сумма сделки может вырасти еще на 2 миллиона за счет бонусов. Кроме того, бергамцам полагается 10 процентов от суммы последующего трансфера до лета 2024 года.

    • Ибаньес выступал за «Аталанту» с января 2019 года.
    • В активе бразильца за этот период всего два неполных матча.
    • Его рыночная стоимость – 2 миллиона евро.

    Источник: Официальный сайт «Ромы»

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      Boeung777 51 минуту назад

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