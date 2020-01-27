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  • «Рома» арендовала у «Аталанты» защитника Ибаньеса с обязательством выкупа

«Рома» арендовала у «Аталанты» защитника Ибаньеса с обязательством выкупа

27 января 2020, 22:19
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Защитник «Аталанты» Рожер Ибаньес перешел в «Рому».

Римский клуб арендовал 21-летнего футболиста до конца сезона с обязательством последующего выкупа за 8 миллионов евро.

Сумма сделки может вырасти еще на 2 миллиона за счет бонусов. Кроме того, бергамцам полагается 10 процентов от суммы последующего трансфера до лета 2024 года.

  • Ибаньес выступал за «Аталанту» с января 2019 года.
  • В активе бразильца за этот период всего два неполных матча.
  • Его рыночная стоимость – 2 миллиона евро.

Источник: Официальный сайт «Ромы»
Италия. Серия А Рома Аталанта Ибаньес Рожер
Комментарии (2)
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Boeung777
1580153985
Говорящая фамилия.
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koli4ka
1580220844
дааа,поддержу,что с таким фамильё ТОЛЬКО с обязательным выкупом и точка!!!
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