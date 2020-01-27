Шкурин до лета будет выступать под 99-м номером. Изначально он выбрал 11-й

Новичок ЦСКА Илья Шкурин не сможет играть под 11-м номером во второй части текущего сезона.
Пресс-служба армейцев объяснила, что это обусловлено особенностями регламента.
До лета белорусский форвард будет использовать 99-й номер.
- ЦСКА купил Шкурина за 500 тысяч евро и заключил с ним контракт до лета 2024 года.
- В сезоне-2019 нападающий выступал за «Энергетик-БГУ». Он забил 19 голов и отдал семь результативных передач в 26 матчах чемпионата Белоруссии, став лучшим бомбардиром лиги.
Источник: Официальный сайт ЦСКА