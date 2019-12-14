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    Идущий вторым в Чемпионшипе «Лидс» арендовал форварда «РБ Лейпциг» Огустена

    Нападающий Жан-Кевин Огустен перешел из «РБ Лейпциг» в «Лидс».

    Английский клуб арендовал 22-летнего футболиста до конца сезона с правом последующего выкупа.

    Сообщается, что в новой команде француз будет играть под 29-м номером.

    • Огустен – воспитанник «ПСЖ».
    • За «РБ Лейпциг» форвард выступает с лета 2017 года.
    • Первую половину текущего сезона игрок провел на правах аренды в «Монако», сыграл 13 матчей, забил один гол и сделал два ассиста.
    • Его рыночная стоимость – 14 миллионов евро.
    • «Лидс» занимает второе место в турнирной таблице Чемпионшипа по итогам 28 туров.

    Источник: Официальный сайт «Лидса»

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