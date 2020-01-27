Идущий вторым в Чемпионшипе «Лидс» арендовал форварда «РБ Лейпциг» Огустена

Нападающий Жан-Кевин Огустен перешел из «РБ Лейпциг» в «Лидс».

Английский клуб арендовал 22-летнего футболиста до конца сезона с правом последующего выкупа.

Сообщается, что в новой команде француз будет играть под 29-м номером.