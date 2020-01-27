Идущий вторым в Чемпионшипе «Лидс» арендовал форварда «РБ Лейпциг» Огустена

Нападающий Жан-Кевин Огустен перешел из «РБ Лейпциг» в «Лидс».
Английский клуб арендовал 22-летнего футболиста до конца сезона с правом последующего выкупа.
Сообщается, что в новой команде француз будет играть под 29-м номером.
- Огустен – воспитанник «ПСЖ».
- За «РБ Лейпциг» форвард выступает с лета 2017 года.
- Первую половину текущего сезона игрок провел на правах аренды в «Монако», сыграл 13 матчей, забил один гол и сделал два ассиста.
- Его рыночная стоимость – 14 миллионов евро.
- «Лидс» занимает второе место в турнирной таблице Чемпионшипа по итогам 28 туров.
Источник: Официальный сайт «Лидса»