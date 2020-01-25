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  • Журналист Егоров: Нижний Новгород ближе всех к проведению финала Кубка России-2020

Журналист Егоров: Нижний Новгород ближе всех к проведению финала Кубка России-2020

25 января 2020, 13:43

Бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров сообщает, что Нижний Новгород имеет хорошие шансы принять финал Кубка России сезона-2019/20.

«В РФС все ближе к решению по финалу Кубка. Регламент указывает, что определиться надо за 6 месяцев до матча (он в середине мая), все сроки вышли, но решения нет.

По моей информации, ближе всех Нижний Новгород. Город проводил матч сборной, там команду хорошо приняли. Там 2 года назад был Суперкубок», – написал Егоров в своем телеграм-канале.

  • С 2009 года финалы Кубка России проводятся за пределами Москвы.
  • Действующий победитель турнира – «Локомотив».

РФС определил даты и время проведения матчей 1/4 финала Кубка России

Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Кубок
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