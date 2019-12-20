«Спартак» и ЦСКА сыграют в 1/4 финала Кубка России 4 марта

РФС определил даты и время проведения матчей 1/4 финала Кубка России.

«Спартак» и ЦСКА сыграют на «Открытие Арене» 4 марта, начало матча – в 19:30 по московскому времени.

В этот день в Грозном пройдет матч «Ахмат» – «Зенит», начало – в 18:00 мск.

Матч «Шинник» – «Урал» состоится в Ярославле 4 марта (18:30 мск), а «Химки» и «Торпедо» сыграют в Химках 5 марта (19:30 мск).