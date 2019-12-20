Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    2 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    3 Тест: какая ты команда РФПЛ?
    Тест: какая ты команда РФПЛ?

    «Спартак» и ЦСКА сыграют в 1/4 финала Кубка России 4 марта

    РФС определил даты и время проведения матчей 1/4 финала Кубка России.

    «Спартак» и ЦСКА сыграют на «Открытие Арене» 4 марта, начало матча – в 19:30 по московскому времени.

    В этот день в Грозном пройдет матч «Ахмат»«Зенит», начало – в 18:00 мск.

    Матч «Шинник»«Урал» состоится в Ярославле 4 марта (18:30 мск), а «Химки» и «Торпедо» сыграют в Химках 5 марта (19:30 мск).

    Источник: твиттер РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:24
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      neteller 5 минут назад

      Если делаете cтавки -> infostavka.ru

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1491

      alarm 31 минуту назад

      заранее стыдно за хряков! после игры неделю сюда рылы высовывать не будут)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9232

      KLIM777 40 минут назад

      опять в финале одна из команд будет днищем.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2001

      Борат 1 час назад

      рекомендую хрякам бросить все силы на кубок матч-премьер.
      в других турнирах у них просто нет шансов, кони их чпокнут хорошенько!
      гы-гы

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11399

      vka1970 > Борат 51 минуту назад

      А я тебе советую, залепи газетою.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106855
    #2
    Chernyi Lis
    81432
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75239
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru