Salzburger Nachrichten: Red Bull не собирается покупать «Спартак»

В планах компании Red Bull нет покупки российского футбольного клуба «Спартак», пишет Salzburger Nachrichten.
По информации источника, слухи о приобретении австрийским концерном московской команды и переименовании стадиона «Открытие Арена» безосновательны.
- По итогам 19 туров «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице текущего розыгрыша РПЛ.
- Владелец «Спартака» Леонид Федун ранее заявлял о планах передать клуб в собственность болельщикам.
Федун – о передаче «Спартака» фанатам: «До конца года отработаем схему»
Источник: Salzburger Nachrichten
Немецкоязычная австрийская ежедневная газета, издаваемая в Зальцбурге. Была основана 7 июня 1945 года как одна из первых ежедневных газет в стране после Второй мировой войны.