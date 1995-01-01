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    Salzburger Nachrichten: Red Bull не собирается покупать «Спартак»

    В планах компании Red Bull нет покупки российского футбольного клуба «Спартак», пишет Salzburger Nachrichten.

    По информации источника, слухи о приобретении австрийским концерном московской команды и переименовании стадиона «Открытие Арена» безосновательны.

    • По итогам 19 туров «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице текущего розыгрыша РПЛ.
    • Владелец «Спартака» Леонид Федун ранее заявлял о планах передать клуб в собственность болельщикам.

    Федун – о передаче «Спартака» фанатам: «До конца года отработаем схему»

    Источник: Salzburger Nachrichten

    Немецкоязычная австрийская ежедневная газета, издаваемая в Зальцбурге. Была основана 7 июня 1945 года как одна из первых ежедневных газет в стране после Второй мировой войны.

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    Сегодня, 10:54
    Комментарии12
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      Рейтинг: +8394

      ufos73 18 минут назад

      Свалка в поселке Шушары в Лен обл пригласила Зенит на работы...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -2

      Фанат Рубина 31 минуту назад

      Ред булл ну и правильно я вам советую купите Рубин Казань клуб с большой историей, чемпион россии, обладатель всех кубков россии, команда всегда успешна была на евроарене, ее когда то боялись много топ клубов.
      советую купите и вам будет от этого хорошо и нам вы сможете вернуть клуб в элиту и сделать Рубин гегемоном в россии и не какие газпремы нечег с этим не поделуют!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10455

      Bivaliy67 > Фанат Рубина 22 минуты назад

      Для информации:
      Обладателем "всех кубков России" (с большой буквы, кстати) скорее Зенит можно назвать, так как только он завоевал в 2003-м Кубок Премьер лиги, разыгрывавшийся единственный раз.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2024

      Борат 1 час назад

      Не расстраивайтесь хряки!
      Свиноферма готова купить ваших акций, просто ждут когда вы в фнл опуститесь, чтоб подешевле ваших поросей купить на бекон да окорок! Гыгы

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +222

      legenda soccer > Борат 12 минут назад

      всем тут по херр на твои коменты идиота

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +11422

      vka1970 1 час назад

      Деньги любят тишину.
      Когда и с кем будет проведена сделка, узнаем из СМИ.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1383

      neim 2 часа назад

      Red Bull окрыляет 🐷🐷🐷.......👹👹👹

      0
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      Рейтинг: +1047

      serhio80 2 часа назад

      Не знаешь что поставить главной новостью? Пиши про Спартак! Теперь и австрийских газетах)

      1
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      Рейтинг: +21537

      oyabun 2 часа назад

      Никому на Западе наши клубы не нужны. ((

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4468

      серега кашин 2 часа назад

      кто то опять нелепую инфу вбросил

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +194

      Яврунгер Мстяшный 8 3 часа назад

      Кому нах нужна свиноферма....

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1561

      alarm 3 часа назад

      черкизовский мясокомбинат выразил готовность приобрести свиноклуб

      5
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