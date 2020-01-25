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Salzburger Nachrichten: Red Bull не собирается покупать «Спартак»

25 января 2020, 10:54
16

В планах компании Red Bull нет покупки российского футбольного клуба «Спартак», пишет Salzburger Nachrichten.

По информации источника, слухи о приобретении австрийским концерном московской команды и переименовании стадиона «Открытие Арена» безосновательны.

  • По итогам 19 туров «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице текущего розыгрыша РПЛ.
  • Владелец «Спартака» Леонид Федун ранее заявлял о планах передать клуб в собственность болельщикам.

Федун – о передаче «Спартака» фанатам: «До конца года отработаем схему»

Источник: Salzburger Nachrichten

Немецкоязычная австрийская ежедневная газета, издаваемая в Зальцбурге. Была основана 7 июня 1945 года как одна из первых ежедневных газет в стране после Второй мировой войны.

Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (16)
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серега кашин
1579942455
кто то опять нелепую инфу вбросил
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oyabun
1579943633
Никому на Западе наши клубы не нужны. ((
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serhio80
1579943863
Не знаешь что поставить главной новостью? Пиши про Спартак! Теперь и австрийских газетах)
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vka1970
1579946573
Деньги любят тишину. Когда и с кем будет проведена сделка, узнаем из СМИ.
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ufos73
1579951070
Свалка в поселке Шушары в Лен обл пригласила Зенит на работы...
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egor tikhonov
1579952487
продайте колбасам Микоян-почти что Симонян)))
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RotBerg
1579953724
У мясных же Герболайф есть, он и купит)))
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zigbert
1579960088
Вообще сомнительно что бы какая то иностранная компания стала вкладывать свои средства в российские клубы.
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derrik2000
1579962180
Ну, ен собирается, так не собирается. А комментариев-то - целый вагон! ))))))))))))))) Подумаешь...
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kudriavtsevaleks
1579964788
Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- https://nnna.ru/maxim
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