Федотов: «Конечно, «Сочи» ждет Кокорина»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал аренду форварда «Зенита» Александра Кокорина. Игрок не хочет переходить в стан дебютанта РПЛ.

«Я думаю, что уже всe написано в прессе, пока добавить нечего. Как только он у нас появится или не появится, мы сразу дадим знать. Он квалифицированный футболист, игрок уровня сборной. Конечно, мы его ждeм. Если есть желание играть в «Сочи», естественно, мы были бы рады», – сказал тренер «Р-Спорт».