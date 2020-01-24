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    Федотов: «Конечно, «Сочи» ждет Кокорина»

    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал аренду форварда «Зенита» Александра Кокорина. Игрок не хочет переходить в стан дебютанта РПЛ.

    «Я думаю, что уже всe написано в прессе, пока добавить нечего. Как только он у нас появится или не появится, мы сразу дадим знать. Он квалифицированный футболист, игрок уровня сборной. Конечно, мы его ждeм. Если есть желание играть в «Сочи», естественно, мы были бы рады», – сказал тренер «Р-Спорт».

    • Кокорин продолжает находиться в расположении «Зенита» на сборе в Катаре.
    • Контракт форварда с действующим чемпионом России истекает летом 2020 года.
    • «Сочи» в РПЛ идет последним.

    Источник: «Р-Спорт»

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