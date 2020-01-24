Слуцкий: «Спрашивал разрешения у Галицкого перед разговором с Игнатьевым»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о ходе переговоров по трансферу нападающего Ивана Игнатьева из «Краснодара».

«Перед разговором с Игнатьевым я спрашивал разрешения у Галицкого, потому что у Ивана был длительный контракт с клубом. Тогда я не имел ни юридического, ни морального права вступать в переговоры с игроком, не уведомив клуб.

Как раскрыть потенциал Игнатьева? Посмотрим, попытаемся. Прежде всего, чтобы раскрыть потенциал любого игрока, ему нужно предоставлять большое количество игрового времени. Без объема полученной информации вряд ли можно сделать анализ», – сказал Слуцкий.

Казанцы заплатили за Игнатьева 7 миллионов евро.

Форвард выступал за основную команду «Краснодара» с лета 2017 года. На его счету 54 матча, 17 голов и пять ассистов.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» продал Игнатьева из-за проблем игрока с наркотиками.

Игнатьев: «Галицкий был инициатором моего трансфера. Если президент хочет тебя продать, не нужно оставаться»