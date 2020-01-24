Игнатьев: «Галицкий был инициатором моего трансфера. Если президент хочет тебя продать, не нужно оставаться»

Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев рассказал о своем уходе из «Краснодара».

– Насколько для тебя уход из «Краснодара» получился болезненным?

– Тяжело с точки зрения, что у меня там много друзей. Я вырос там, начинал свое футбольное обучение. Да, в этом плане было тяжело. С другой стороны, это футбол, и игроки часто меняют клубы. Часто это приводит к лучшему, нужно расти и развиваться. Посмотрим, как будет в моем случае.

Думаю, мне требовалась смена клуба. Накопилась череда неприятных событий в «Краснодаре», хотя я всегда хорошо относился и отношусь к клубу. Для меня и для них так было нужно. «Краснодар» хорошо заработал на моем переходе, а я сменил обстановку.

– Ты говорил, что уйдешь из «Краснодара», если только Галицкий скажет тебе, что не против твоего ухода. У вас состоялся какой-то разговор?

– Нет, у меня не было с ним разговоров. Но я изначально понял, что Галицкий сам не против моего ухода и был неким инициатором трансфера. Я тоже двумя руками «за». Если президент хочет тебя продать, то тебе не нужно оставаться в этом клубе.

– Была информация, что в переговорах с «Краснодаром» по новому контракту ты вел себя неуважительно к клубу. Со своей стороны можешь объяснить, как все происходило?

– Возможно, со своей стороны они правы. Но в чем-то и они поступили неверно. Да, я резко ответил на их предложение, в тот момент отказал им. У меня был такой непростой момент в карьере: игровой спад, я только набирал форму.

Эти переговоры вообще были ни к чему, как мне показалось. Не понимаю, зачем клуб их инициировал. Возможно, у них была какая-то конкретная задача. Мне было непонятно, зачем посреди сезона перед игрой со «Спартаком» устраивать переговоры. Я резко ответил отказом, а руководству это не понравилось: я – воспитанник «Краснодара» и отказал им.

– Как ты справлялся с тем давлением, которое на тебя оказывалось в тот момент?

– Я понимал, что это рано или поздно закончится, что мне нужно через это пройти. Переборол ситуацию. Именно сама ситуация, что дошло до разногласий с клубом – вот это было неприятно и трудно. А то, что писали об этом, меня мало интересовало, – сказал Игнатьев.