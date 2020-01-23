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Избирком РФС изучит протокол перевыборов Прядкина

23 января 2020, 16:05

РФС получил от РПЛ протокол общего собрания клубов лиги.

«Вчера вечером РФС получил от РПЛ протокол общего собрания лиги. Аппарат РФС отправит материалы на рассмотрение избиркома. Его заседание запланировано на пятницу», – сообщили в пресс-службе РФС.

  • Досрочное голосование за президента РПЛ прошло 16 января на заседании общего собрания клубов.
  • Клубы РПЛ единогласно поддержали кандидатуру действующего президента Сергея Прядкина.
  • Прядкин работает в РФПЛ с самого основания – с 2001 года.
  • С 14 ноября 2007 года Прядкин – президент РФПЛ.

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Источник: «Бизнес Online»
Россия. Премьер-лига Прядкин Сергей
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