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  • Гендиректор «Сочи» Рубашко – о Кокорине: «Если парень профессионал, то он должен играть. Что значит «хочу или не хочу»?

Гендиректор «Сочи» Рубашко – о Кокорине: «Если парень профессионал, то он должен играть. Что значит «хочу или не хочу»?

23 января 2020, 14:44
7

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал ситуацию с переходом форварда «Зенита» Александра Кокорина.

– Вы выходили на отчима футболиста Кирилла Логинова?

– А мне надо на отчима выходить?

– Он ведет его дела.

– Я с ним не общался.

– Как вы считаете, поможет ли «Сочи» Кокорин, который не хочет играть за вашу команду?

– Кто сказал, что он не хочет? Сам Александр?

– Нет, его агент.

– Мы берем не агента. Если парень профессионал, то он должен играть. Что значит «хочу или не хочу»? Наша полемика ни к чему не приведет. Сначала пишут одно, потом через полчаса другое. Что больше не о чем писать? – сказал Рубашко.

Отчим Кокорина: «Саша не просто «пока» не собирается в «Сочи», а вообще не едет. Летом поедет туда на отдых»

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Кокорин Александр
Комментарии (7)
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серега кашин
1579780132
ну значит кокорин в сочи будет отдыхать и развлекаться
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mihail200606
1579780864
Херню несёт.. Если кокорин не дал согласия и не оформил документально аренду в сочи, то этому рубашке он ниче не должен.. У него обязанности тогда только перед зенитом
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bset
1579781422
Никто никому ничего не должен. Это вы там решили, что решите все сами, а безгранично благодарный Кокорин на все согласится. Но не тут-то было. Слишком вы преувеличили свою важность.
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Artemka444
1579787766
Когда уже нормально скажут Переходит он или нет А то не туда не сюда Как на базаре прям
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portero
1579788776
надо эту "рубашку" в Африку продать , что значит не хочет!!!!!?????
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petr69
1579791795
Хочу -не хочу? А это значит, что футбол, несмотря на коммерциализацию, пока еще остался игрой. И слава богу что так!
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Томик
1579797612
Тогда понятно, почему у Сочи проблемы. С таким руководителем это не мудрено. Ничего его не .бёт, будет так, как он в бане с корешем решил и насрать ему на агента, кем бы он ни был. Охрененный паренёк.
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