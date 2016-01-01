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    Гендиректор «Сочи» Рубашко – о Кокорине: «Если парень профессионал, то он должен играть. Что значит «хочу или не хочу»?

    Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал ситуацию с переходом форварда «Зенита» Александра Кокорина.

    – Вы выходили на отчима футболиста Кирилла Логинова?

    – А мне надо на отчима выходить?

    – Он ведет его дела.

    – Я с ним не общался.

    – Как вы считаете, поможет ли «Сочи» Кокорин, который не хочет играть за вашу команду?

    – Кто сказал, что он не хочет? Сам Александр?

    – Нет, его агент.

    – Мы берем не агента. Если парень профессионал, то он должен играть. Что значит «хочу или не хочу»? Наша полемика ни к чему не приведет. Сначала пишут одно, потом через полчаса другое. Что больше не о чем писать? – сказал Рубашко.

    Отчим Кокорина: «Саша не просто «пока» не собирается в «Сочи», а вообще не едет. Летом поедет туда на отдых»

    Источник: «Спорт день за днем»

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    Сегодня, 14:44
    Комментарии4
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      Рейтинг: +13654

      bset 40 минут назад

      Никто никому ничего не должен. Это вы там решили, что решите все сами, а безгранично благодарный Кокорин на все согласится. Но не тут-то было. Слишком вы преувеличили свою важность.

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      Рейтинг: +6639

      mihail200606 49 минут назад

      Херню несёт.. Если кокорин не дал согласия и не оформил документально аренду в сочи, то этому рубашке он ниче не должен.. У него обязанности тогда только перед зенитом

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      Рейтинг: +416

      Semenycch 50 минут назад

      Этот Рубашко не мужик и даже больше скажу - даже не мужчина. Мужик обязан отвечать за свои поступки и слова. А это так, мерзкая баба с яйцами! Как это ты не должен был выходить на агента футболиста? Ты, бабенка, собственные правила трансферов футболистов выдумал? Без согласия агента футболиста и самого футболиста, поперек мировых правил, решил перевести игрока из клуба в клуб? А еще скотская бабенка, когда тебя поймали на лжи и паскудстве, ты пытаешься вилять своей грязной пятой точкой? Хочу или не хочу? Это не тебе, баба, решать! Это будет решать Кокорин и его агент, а ты, дрянь, будешь стоять тихо, с грязным носовым платком в твоем таком же грязном рту.
      В первой половине сезона сопереживал Сочи, теперь скажу - пошел этот клуб на хрен из высшей лиги!

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      Рейтинг: +4438

      серега кашин 1 час назад

      ну значит кокорин в сочи будет отдыхать и развлекаться

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