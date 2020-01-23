Гендиректор «Сочи» Рубашко – о Кокорине: «Если парень профессионал, то он должен играть. Что значит «хочу или не хочу»?

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал ситуацию с переходом форварда «Зенита» Александра Кокорина.
– Вы выходили на отчима футболиста Кирилла Логинова?
– А мне надо на отчима выходить?
– Он ведет его дела.
– Я с ним не общался.
– Как вы считаете, поможет ли «Сочи» Кокорин, который не хочет играть за вашу команду?
– Кто сказал, что он не хочет? Сам Александр?
– Нет, его агент.
– Мы берем не агента. Если парень профессионал, то он должен играть. Что значит «хочу или не хочу»? Наша полемика ни к чему не приведет. Сначала пишут одно, потом через полчаса другое. Что больше не о чем писать? – сказал Рубашко.
- Во вторник утром «Сочи» объявил об аренде Кокорина до конца сезона.
- В среду гендиректор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что питерский клуб договорился с «Сочи».
- Сам Кокорин не хочет переходить в «Сочи». Против трансфера также главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
Отчим Кокорина: «Саша не просто «пока» не собирается в «Сочи», а вообще не едет. Летом поедет туда на отдых»
Источник: «Спорт день за днем»