Гендиректор «Сочи» Рубашко – о Кокорине: «Если парень профессионал, то он должен играть. Что значит «хочу или не хочу»?

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал ситуацию с переходом форварда «Зенита» Александра Кокорина.

– Вы выходили на отчима футболиста Кирилла Логинова?

– А мне надо на отчима выходить?

– Он ведет его дела.

– Я с ним не общался.

– Как вы считаете, поможет ли «Сочи» Кокорин, который не хочет играть за вашу команду?

– Кто сказал, что он не хочет? Сам Александр?

– Нет, его агент.

– Мы берем не агента. Если парень профессионал, то он должен играть. Что значит «хочу или не хочу»? Наша полемика ни к чему не приведет. Сначала пишут одно, потом через полчаса другое. Что больше не о чем писать? – сказал Рубашко.

Во вторник утром «Сочи» объявил об аренде Кокорина до конца сезона.

В среду гендиректор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что питерский клуб договорился с «Сочи».

подтвердил, что питерский клуб договорился с «Сочи». Сам Кокорин не хочет переходить в «Сочи». Против трансфера также главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

Отчим Кокорина: «Саша не просто «пока» не собирается в «Сочи», а вообще не едет. Летом поедет туда на отдых»