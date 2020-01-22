Отчим Кокорина: «Саша не просто «пока» не собирается в «Сочи», а вообще не едет. Летом поедет туда на отдых»

Кирилл Логинов, отчим и агент нападающего «Зенита» Александра Кокорина, прокомментировал информацию о переходе игрока в «Сочи» на правах аренды.

«Находится лм Кокорин в подвешенном состоянии? По-моему, в подвешенном состоянии находятся те, кто отправляет его в «Сочи». Все потому, что телега редко едет впереди лошади. Он не просто «пока» не собирается в «Сочи», а вообще не едет. Летом поедет на отдых.

Медведев подтвердил информацию о переходе? Это ничего не меняет. Саша не собирается переходить в «Сочи», – сказал Логинов.

Во вторник утром «Сочи» объявил об аренде Кокорина до конца сезона.

В среду гендиректор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что питерский клуб договорился с «Сочи».

И хорошо, что Кокорин поехал (поедет?) в «Сочи»