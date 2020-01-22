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  • Отчим Кокорина: «Саша не просто «пока» не собирается в «Сочи», а вообще не едет. Летом поедет туда на отдых»

Отчим Кокорина: «Саша не просто «пока» не собирается в «Сочи», а вообще не едет. Летом поедет туда на отдых»

22 января 2020, 15:37
42

Кирилл Логинов, отчим и агент нападающего «Зенита» Александра Кокорина, прокомментировал информацию о переходе игрока в «Сочи» на правах аренды.

«Находится лм Кокорин в подвешенном состоянии? По-моему, в подвешенном состоянии находятся те, кто отправляет его в «Сочи». Все потому, что телега редко едет впереди лошади. Он не просто «пока» не собирается в «Сочи», а вообще не едет. Летом поедет на отдых.

Медведев подтвердил информацию о переходе? Это ничего не меняет. Саша не собирается переходить в «Сочи», – сказал Логинов.

  • Во вторник утром «Сочи» объявил об аренде Кокорина до конца сезона.
  • В среду гендиректор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что питерский клуб договорился с «Сочи».

И хорошо, что Кокорин поехал (поедет?) в «Сочи»

Источник: «Фонтанка»
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Кокорин Александр
Комментарии (42)
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Давид59
1579697291
Руководство Зенита доиграется. Летом Саша как свободный агент может оказаться у прямых конкурентов
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zritelx
1579699206
А не думаете , что поступило так сказать определенное пожелание руководству клуба - Кокорина не должно быть в Зените, мол запятнал свою репутацию. А вот откуда пошел посыл, думаю с верхов самых.
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Antonow
1579699438
на отдых - и в Сочи!? насмешил)) он в Монте-Карло привык отдыхать - сдалось ему это Сочи)
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RdAMR10
1579700163
Мдааа... тут после всего что было... ему нужно цепляться за любую возможность выходить на поле и доказывать, что ты ещё проф пригоден, а он ещё капризничает
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erma
1579704162
Мне нравится этот поворот. Руководство Зенита давно заслуживает большого пенделя. За все их нелепые трансферы, за Семака, за бессмысленное баблометание.
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ZENIT84,
1579705393
лучше бы саня стулом медведева п....ул что бы тот поумнел)) первый бы уже отсидел второй бы херней перестал бы заниматься)))
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ufos73
1579706532
Такая санта барбара мне нравится. Это даже целый дудик! )))))))
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Иван Петров 1986
1579708201
С головой у саши совсем плохо. Скоро вместо сочей в магадан поедет - скорее бы уже, а то надоел уже всем.
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vova.galeev
1579713962
жена подарила капли что кардинально изменили нашу сексуальную жизнь, теперь секс в разы дольше, лучше и ярче а она получает оргазмы!я сам не знал но уже все об этом пишут --- https://nnna.ru/mzevs
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Valeron2790
1579724234
На самом деле ситуация д.е.р.ь.м.о со всех сторон. С одной стороны, руководство Зенита совсем е.б.а.н.у.л.о.с.ь со своими закулисными играми. Позорят сам клуб, позорят собственного тренера. И это дико раздражает. С другой, после того что было, отчиму Кокорина, нужно поменьше пасть открывать и пальцы гнуть одному и второму. Отправили в это г.а.в.н.о ну что ж, иди доказывай, вкатывайся по полной, а потом уходи из всей этой лажи с гордо поднятой головой, бесплатно. А так сейчас д.о.в.ы.ё.б.ы.в.а.е.т.с.я, и будет в ПФЛ пылить. Во всей этой ситуации, жалко только болельщиков Зенита, которые так ждали Кокорина.
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