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    Отчим Кокорина: «Саша не просто «пока» не собирается в «Сочи», а вообще не едет. Летом поедет туда на отдых»

    Кирилл Логинов, отчим и агент нападающего «Зенита» Александра Кокорина, прокомментировал информацию о переходе игрока в «Сочи» на правах аренды.

    «Находится лм Кокорин в подвешенном состоянии? По-моему, в подвешенном состоянии находятся те, кто отправляет его в «Сочи». Все потому, что телега редко едет впереди лошади. Он не просто «пока» не собирается в «Сочи», а вообще не едет. Летом поедет на отдых.

    Медведев подтвердил информацию о переходе? Это ничего не меняет. Саша не собирается переходить в «Сочи», – сказал Логинов.

    • Во вторник утром «Сочи» объявил об аренде Кокорина до конца сезона.
    • В среду гендиректор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что питерский клуб договорился с «Сочи».

    И хорошо, что Кокорин поехал (поедет?) в «Сочи»

    Источник: «Фонтанка»

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    Сегодня, 15:37
    Комментарии45
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      Рейтинг: +2270

      erma 4 минуты назад

      Мне нравится этот поворот. Руководство Зенита давно заслуживает большого пенделя. За все их нелепые трансферы, за Семака, за бессмысленное баблометание.

      1
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      Рейтинг: +6632

      mihail200606 21 минуту назад

      Ну посодють опять)) за непослушание))) Гы Гы гы

      0
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      Рейтинг: +137

      Авек плезир 50 минут назад

      Ну это прям прецедент. Обычно футболеры хотят свалить из клуба, им не дают, а здесь наоборот

      0
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      Рейтинг: +1483

      alarm 1 час назад

      первое чемпионство получил в исправительном учреждении, второе получит сидя на трибуне полгода + выступая за последнюю команду чемпионата. уникальное достижение)

      3
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      Рейтинг: +163

      RdAMR10 1 час назад

      Мдааа... тут после всего что было... ему нужно цепляться за любую возможность выходить на поле и доказывать, что ты ещё проф пригоден, а он ещё капризничает

      0
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      Рейтинг: +399

      Semenycch > RdAMR10 1 час назад

      Да на него спрос как на такси в Новогоднюю ночь. Ему ничего не надо доказывать, просто ему надо дать возможность играть.

      3
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      Рейтинг: +11347

      vka1970 > RdAMR10 57 минут назад

      Там палка о двух концах.С одной стороны клуб может условия ставить и давить психологически, а с другой и Коко может начать переговоры с любым клубом РПЛ о переходе в состав.Думаю ни кто из конкурентов от такого подарка не откажется.Так что тот кто затеял эту Санта Барбару, явно не просчитал последствия.......

      2
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      Рейтинг: +399

      Semenycch > vka1970 42 минуты назад

      Верно!

      0
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      Рейтинг: +13631

      bset 1 час назад

      Попрут Медведева, короче)

      1
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      Рейтинг: +1210

      ААМ 1 час назад

      Посмотрим, чем завершится оперетта.

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      Рейтинг: +3149

      JTherry 1 час назад

      а Сочи уже губы раскатали: "Коко нас усилит"))) не тут-то было - он туда летом на отдых?

      1
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      Рейтинг: 0

      Antonow 1 час назад

      на отдых - и в Сочи!? насмешил)) он в Монте-Карло привык отдыхать - сдалось ему это Сочи)

      0
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      Рейтинг: +2346

      zritelx 1 час назад

      А не думаете , что поступило так сказать определенное пожелание руководству клуба - Кокорина не должно быть в Зените, мол запятнал свою репутацию. А вот откуда пошел посыл, думаю с верхов самых.

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      Рейтинг: +2049

      Томик > zritelx 1 час назад

      А не думаете, что это может быть просто пиар акция для поднятия репутации Кокорина на новые вершины? Сейчас все за него. Готовы на руках носить. Сейчас финт ушами сделают-пойдут навстречу болельщикам(или разберутся и накажут кого попало и выяснится, что это идея кого-то совершенно безответственного и не разбирающегося в футболе) - и Саша герой и Медведев на коне. Или на чём он там?).

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      Рейтинг: +399

      Semenycch > zritelx 1 час назад

      Да, с самого верха.

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