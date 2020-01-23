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Азмун выложил фото Кокорина в футболке «Зенита»

23 января 2020, 13:51
2

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун поддержал своего друга, форварда Александра Кокорина.

Иранец опубликовал в сториз фотографию Кокорина в футболке «Зенита».

Снимок был сделан перед матчем с «Аль-Увайнахом» (10:0). Кокорин вышел на матч в статусе капитана «Зенита» и оформил хет-трик.

И хорошо, что Кокорин поехал (поедет?) в «Сочи»

Источник: инстаграм Сердара Азмуна
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Кокорин Александр Азмун Сердар
Комментарии (2)
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Hektor 84
1579782801
А чего не в футболке Барселоны?
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izy
1579801112
Респект!Хоть так высказал своё мнение к происходящему.
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