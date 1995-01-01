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    Азмун выложил фото Кокорина в футболке «Зенита»

    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун поддержал своего друга, форварда Александра Кокорина.

    Иранец опубликовал в сториз фотографию Кокорина в футболке «Зенита».

    Снимок был сделан перед матчем с «Аль-Увайнахом» (10:0). Кокорин вышел на матч в статусе капитана «Зенита» и оформил хет-трик.

    И хорошо, что Кокорин поехал (поедет?) в «Сочи»

    Источник: инстаграм Сердара Азмуна

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    Сегодня, 13:51
    Комментарии2
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      Рейтинг: +761

      Hektor 84 16 минут назад

      А чего не в футболке Барселоны?

      0
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      Рейтинг: +415

      Semenycch 1 час назад

      Убежден, что у Кокорина есть шары, а значит он останется в Зените.

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