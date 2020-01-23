Азмун выложил фото Кокорина в футболке «Зенита»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун поддержал своего друга, форварда Александра Кокорина.

Иранец опубликовал в сториз фотографию Кокорина в футболке «Зенита».

Снимок был сделан перед матчем с «Аль-Увайнахом» (10:0). Кокорин вышел на матч в статусе капитана «Зенита» и оформил хет-трик.

Во вторник утром «Сочи» объявил об аренде Кокорина до конца сезона.

В среду гендиректор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что питерский клуб договорился с «Сочи».

подтвердил, что питерский клуб договорился с «Сочи». Сам Кокорин не хочет переходить в «Сочи». Против трансфера также главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

И хорошо, что Кокорин поехал (поедет?) в «Сочи»