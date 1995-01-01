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    Тедеско: «До декабря мы пытались вернуть Шюррле в тонус, но он получил еще одну травму, и по большому счету себя не проявил»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал состояние полузащитника команды Андре Шюррле.

    «Впереди — целая весна. Мы не знаем, как сыграет Шюррле. И посмотрим, что решит он сам, это важнее всего. Вообще я бы хотел еще раз объяснить болельщикам, почему Андре пока не показал того, чего от него ждали. Он пропустил три недели из-за болезни, это много. Особенно в разгар сезона.

    Вплоть до декабря мы пытались вернуть его в тонус, но он получил еще одну травму, и по большому счету себя не проявил. Сейчас впервые за долгое время у нас есть возможность вернуть Шюррле на тот уровень, который и сделал его выдающимся футболистом. «Спартаку» очень нужен сильный Шюррле. А что будет дальше, посмотрим. Важно, что весной он с нами» – сказал Тедеско.

    • Срок аренды Шюррле истекает в конце сезона.
    • В РПЛ немец провел 13 матчей, забил гол, отдал два ассиста.

    Шюррле: «Трудоголик – самое подходящее слово для Тедеско»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:28
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11364

      vka1970 10 минут назад

      Согласен.Перефразируя известное словосочетание: Цыплят по весне считать начнём.

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