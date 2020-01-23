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  • Тедеско: «До декабря мы пытались вернуть Шюррле в тонус, но он получил еще одну травму, и по большому счету себя не проявил»

Тедеско: «До декабря мы пытались вернуть Шюррле в тонус, но он получил еще одну травму, и по большому счету себя не проявил»

23 января 2020, 13:28
7

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал состояние полузащитника команды Андре Шюррле.

«Впереди — целая весна. Мы не знаем, как сыграет Шюррле. И посмотрим, что решит он сам, это важнее всего. Вообще я бы хотел еще раз объяснить болельщикам, почему Андре пока не показал того, чего от него ждали. Он пропустил три недели из-за болезни, это много. Особенно в разгар сезона.

Вплоть до декабря мы пытались вернуть его в тонус, но он получил еще одну травму, и по большому счету себя не проявил. Сейчас впервые за долгое время у нас есть возможность вернуть Шюррле на тот уровень, который и сделал его выдающимся футболистом. «Спартаку» очень нужен сильный Шюррле. А что будет дальше, посмотрим. Важно, что весной он с нами» – сказал Тедеско.

  • Срок аренды Шюррле истекает в конце сезона.
  • В РПЛ немец провел 13 матчей, забил гол, отдал два ассиста.

Шюррле: «Трудоголик – самое подходящее слово для Тедеско»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Шюррле Андре Тедеско Доменико
Комментарии (7)
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vka1970
1579776405
Согласен.Перефразируя известное словосочетание: Цыплят по весне считать начнём.
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oyabun
1579778740
Вот не верю! Какая травма, если Шюррле регулярно выходил на поле? К чему этот нелепый протекционизм? Я понимаю, что тренер не может честно всем признаться, что например "Шурик захандрил, у него тоска по родине..". Но зачем же так нас за дураков держать?
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piligrim1986
1579778897
или забил на все?
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серега кашин
1579789210
может в весенней части заиграет на своем уровне, а если нет сразу от него избавляться и аренда окажется ошибкой
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VVM1964
1579791187
Ждем !
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NEONFOL
1579799129
не уверен что заиграет, по ходу парень реально приехал чуть подзаработать, ни о каком бешеном рвении и попытки вернуться дело не шло,
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zigbert
1579872812
Начало его выступления за Спартак было многообещающим. Посмотрим что будет дальше.
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