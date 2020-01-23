Тедеско: «До декабря мы пытались вернуть Шюррле в тонус, но он получил еще одну травму, и по большому счету себя не проявил»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал состояние полузащитника команды Андре Шюррле.

«Впереди — целая весна. Мы не знаем, как сыграет Шюррле. И посмотрим, что решит он сам, это важнее всего. Вообще я бы хотел еще раз объяснить болельщикам, почему Андре пока не показал того, чего от него ждали. Он пропустил три недели из-за болезни, это много. Особенно в разгар сезона.

Вплоть до декабря мы пытались вернуть его в тонус, но он получил еще одну травму, и по большому счету себя не проявил. Сейчас впервые за долгое время у нас есть возможность вернуть Шюррле на тот уровень, который и сделал его выдающимся футболистом. «Спартаку» очень нужен сильный Шюррле. А что будет дальше, посмотрим. Важно, что весной он с нами» – сказал Тедеско.

Срок аренды Шюррле истекает в конце сезона.

В РПЛ немец провел 13 матчей, забил гол, отдал два ассиста.

Шюррле: «Трудоголик – самое подходящее слово для Тедеско»