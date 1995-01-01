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    Луческу – о переходе Кокорина в «Сочи»: «Не все в «Зените» хотят иметь в составе игрока с такими проблемами и историей»

    Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал переход форварда Александра Кокорина в «Сочи» на правах аренды.

    — Жаль, что он уходит. Очень талантливый игрок, один из самых одаренных в России. Для него было бы хорошо уехать за границу, там перезапустить карьеру. Может быть, тогда Кокорин даже вернется в сборную. Я надеюсь на это.

    — Дик Адвокат говорил, что хотел поработать с ним в «Фейеноорде». Но форвард оказался в «Сочи». Как вы это объясните?

    — Предполагаю, что не все в «Зените» хотят иметь в составе игрока с такими проблемами и историей.

    — То есть переезд в Сочи — следствие нахождения за решеткой?

    — Да. Большие клубы не могут позволить себе, чтобы такой футболист находился в команде. Не важно, как будет играть Кокорин — в любом случае на всех матчах, встречах, пресс-конференциях ему станут напоминать о произошедшем. И для него важно уехать из страны, продолжить карьеру в другой команде и уже через год-два вернуться в Россию.

    — Но он остается. Чего ждать?

    — Он принял такое решение, и это проблема... Александру придется нелегко, ведь одно дело выступать за «Зенит» и биться за чемпионство, и совсем другое — играть за аутсайдера и бороться за выживание. Надеюсь, в «Сочи» Кокорин сможет вернуть прежнюю форму. Жаль, что парень провел самый важный период своей профессиональной карьеры в тюрьме. Но у него сильный характер, верю в него.

    — А в то, что Кокорин когда-нибудь еще сыграет за «Зенит»?

    — Думаю, что он уже не вернется. Я понимаю, что происходит. И знаю, о чем говорю, – сказал Луческу.

    • Во вторник утром «Сочи» объявил об аренде Кокорина до конца сезона.
    • В среду гендиректор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что питерский клуб договорился с «Сочи».

    И хорошо, что Кокорин поехал (поедет?) в «Сочи»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:58
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1889

      neveldomha 51 минуту назад

      Ну, скажем до Балотелли, Кокорину как до парижу пешком.

      0
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      Рейтинг: +399

      Semenycch 1 час назад

      Это только одно руководящее ......... мешает Кокорину жить.

      0
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      Рейтинг: +825

      FENIX-SL 1 час назад

      иметь?

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