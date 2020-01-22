Луческу – о переходе Кокорина в «Сочи»: «Не все в «Зените» хотят иметь в составе игрока с такими проблемами и историей»

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал переход форварда Александра Кокорина в «Сочи» на правах аренды.

— Жаль, что он уходит. Очень талантливый игрок, один из самых одаренных в России. Для него было бы хорошо уехать за границу, там перезапустить карьеру. Может быть, тогда Кокорин даже вернется в сборную. Я надеюсь на это.

— Дик Адвокат говорил, что хотел поработать с ним в «Фейеноорде». Но форвард оказался в «Сочи». Как вы это объясните?

— Предполагаю, что не все в «Зените» хотят иметь в составе игрока с такими проблемами и историей.

— То есть переезд в Сочи — следствие нахождения за решеткой?

— Да. Большие клубы не могут позволить себе, чтобы такой футболист находился в команде. Не важно, как будет играть Кокорин — в любом случае на всех матчах, встречах, пресс-конференциях ему станут напоминать о произошедшем. И для него важно уехать из страны, продолжить карьеру в другой команде и уже через год-два вернуться в Россию.

— Но он остается. Чего ждать?

— Он принял такое решение, и это проблема... Александру придется нелегко, ведь одно дело выступать за «Зенит» и биться за чемпионство, и совсем другое — играть за аутсайдера и бороться за выживание. Надеюсь, в «Сочи» Кокорин сможет вернуть прежнюю форму. Жаль, что парень провел самый важный период своей профессиональной карьеры в тюрьме. Но у него сильный характер, верю в него.

— А в то, что Кокорин когда-нибудь еще сыграет за «Зенит»?

— Думаю, что он уже не вернется. Я понимаю, что происходит. И знаю, о чем говорю, – сказал Луческу.

Во вторник утром «Сочи» объявил об аренде Кокорина до конца сезона.

В среду гендиректор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что питерский клуб договорился с «Сочи».

И хорошо, что Кокорин поехал (поедет?) в «Сочи»