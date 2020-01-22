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  • Луческу – о переходе Кокорина в «Сочи»: «Не все в «Зените» хотят иметь в составе игрока с такими проблемами и историей»

Луческу – о переходе Кокорина в «Сочи»: «Не все в «Зените» хотят иметь в составе игрока с такими проблемами и историей»

22 января 2020, 15:58
7

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал переход форварда Александра Кокорина в «Сочи» на правах аренды.

— Жаль, что он уходит. Очень талантливый игрок, один из самых одаренных в России. Для него было бы хорошо уехать за границу, там перезапустить карьеру. Может быть, тогда Кокорин даже вернется в сборную. Я надеюсь на это.

— Дик Адвокат говорил, что хотел поработать с ним в «Фейеноорде». Но форвард оказался в «Сочи». Как вы это объясните?

— Предполагаю, что не все в «Зените» хотят иметь в составе игрока с такими проблемами и историей.

— То есть переезд в Сочи — следствие нахождения за решеткой?

— Да. Большие клубы не могут позволить себе, чтобы такой футболист находился в команде. Не важно, как будет играть Кокорин — в любом случае на всех матчах, встречах, пресс-конференциях ему станут напоминать о произошедшем. И для него важно уехать из страны, продолжить карьеру в другой команде и уже через год-два вернуться в Россию.

— Но он остается. Чего ждать?

— Он принял такое решение, и это проблема... Александру придется нелегко, ведь одно дело выступать за «Зенит» и биться за чемпионство, и совсем другое — играть за аутсайдера и бороться за выживание. Надеюсь, в «Сочи» Кокорин сможет вернуть прежнюю форму. Жаль, что парень провел самый важный период своей профессиональной карьеры в тюрьме. Но у него сильный характер, верю в него.

— А в то, что Кокорин когда-нибудь еще сыграет за «Зенит»?

— Думаю, что он уже не вернется. Я понимаю, что происходит. И знаю, о чем говорю, – сказал Луческу.

  • Во вторник утром «Сочи» объявил об аренде Кокорина до конца сезона.
  • В среду гендиректор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что питерский клуб договорился с «Сочи».

И хорошо, что Кокорин поехал (поедет?) в «Сочи»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Кокорин Александр Луческу Мирча
Комментарии (7)
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neveldomha
1579701334
Ну, скажем до Балотелли, Кокорину как до парижу пешком.
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Hektor 84
1579710442
И что если он один из самых одаренных? Что этот одаренный добился? В Европе в его возрасте трофеи выигрывают и лучшими бомбардирами становятся. Бездарность он.
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Ганнибал Лектор
1579713626
Жаль, очень жаль что в стране, в которой как бы демократия на деле - дерьмократия. Гарант Конституции забыл о своих ОБЯЗАННОСТЯХ. Он забыл и о Конституции. Все направлено на обогащение, за счет народа, узкого круга лиц по предварительному сговору. И такие как Кокорин - разменная монета.
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vova.galeev
1579713955
Кaчеcтвенный сeкc залoг крепkих oтношений и kрепкого здорoвья обоих партнeров, и тeперь еcть cредство котoрое изменит вашу сeкcуальную жизнь раз и навcегда, этo реальнo cекрет мужcкoго вeличия (oпробoвал личнo и всем советую пoпробoвать хoть раз), нe упуcти шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, вoт мoй oпыт -------- https://nnna.ru/mzevs
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Artemka444
1579714073
мутная история!!!
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RJM555
1579715162
и что из-за кокого-то корейца всю жизнь над парнем глумиться будут???
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