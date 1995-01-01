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    «Ростов» дозаявил Мамаева

    Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев внесен в заявку клуба на сезон-2019/20 под 10-м номером.

    31-летний хавбек стал первым дозаявленным игроком ростовчан в 2020 году.

    • 28 сентября «Ростов» объявил о заключении с Мамаевым двухлетнего контракта.
    • За неделю до этого «Краснодар» расторг соглашение с хавбеком.
    • С октября 2018-го по сентябрь 2019-го года футболист находился за решеткой – сначала в СИЗО, а затем в колонии.

    Мамаев: «Два месяца, что я провел в «Ростове» – я очень счастлив»

    Источник: сайт РПЛ

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    Сегодня, 15:29
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1366

      klim2m 1 час назад

      Так и должно было быть)))))

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