«Ростов» дозаявил Мамаева

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев внесен в заявку клуба на сезон-2019/20 под 10-м номером.
31-летний хавбек стал первым дозаявленным игроком ростовчан в 2020 году.
- 28 сентября «Ростов» объявил о заключении с Мамаевым двухлетнего контракта.
- За неделю до этого «Краснодар» расторг соглашение с хавбеком.
- С октября 2018-го по сентябрь 2019-го года футболист находился за решеткой – сначала в СИЗО, а затем в колонии.
Мамаев: «Два месяца, что я провел в «Ростове» – я очень счастлив»
Источник: сайт РПЛ