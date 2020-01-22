«Ростов» дозаявил Мамаева

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев внесен в заявку клуба на сезон-2019/20 под 10-м номером.

31-летний хавбек стал первым дозаявленным игроком ростовчан в 2020 году.

28 сентября «Ростов» объявил о заключении с Мамаевым двухлетнего контракта.

За неделю до этого «Краснодар» расторг соглашение с хавбеком.

С октября 2018-го по сентябрь 2019-го года футболист находился за решеткой – сначала в СИЗО, а затем в колонии.

Мамаев: «Два месяца, что я провел в «Ростове» – я очень счастлив»