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«Ростов» дозаявил Мамаева

22 января 2020, 15:29
5

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев внесен в заявку клуба на сезон-2019/20 под 10-м номером.

31-летний хавбек стал первым дозаявленным игроком ростовчан в 2020 году.

  • 28 сентября «Ростов» объявил о заключении с Мамаевым двухлетнего контракта.
  • За неделю до этого «Краснодар» расторг соглашение с хавбеком.
  • С октября 2018-го по сентябрь 2019-го года футболист находился за решеткой – сначала в СИЗО, а затем в колонии.

Мамаев: «Два месяца, что я провел в «Ростове» – я очень счастлив»

Источник: сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига Ростов Мамаев Павел
Комментарии (5)
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klim2m
1579699306
Так и должно было быть)))))
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FanatSerj
1579706301
Тут явно Паша не прогадал, будет биться на поле и тащить клуб как Ерёма ну или хотя бы составить ему достойную конкуренцию, в Ростов его не кинут как Кокорина в зените-2.
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bset
1579713237
Ростов - это вам не Зенит. Из бюджета деньги не сосет, ген. директор на ходу не переобувается, Мамаева в Урожай не ссылают.
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Ганнибал Лектор
1579713888
Удачи Мамаеву, респект Ростову!
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geroin161
1579720544
Давай Мамай, бегом на поле и покажи насколько ты МужЫк))) Верим в тебя
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