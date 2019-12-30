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  • Мамаев: «Два месяца, что я провел в «Ростове» – я очень счастлив»

Мамаев: «Два месяца, что я провел в «Ростове» – я очень счастлив»

30 декабря 2019, 14:21
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Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал о своем пребывании в составе южан.

«Наша жизнь состоит из каких-то ошибок и испытаний, поэтому для меня это был шаг вперед. Жаловаться я не буду. И из этого я извлек огромный урок для себя, дальнейшей своей жизни. Я очень доволен этим решением, те два месяца, что я провел в команде — я очень счастлив. Валерий Карпин сказал, что ему в первую очередь важны футбольные и человеческие качества

Мои цели не изменились по сравнению с теми, которые были до этих событий. То есть я хочу максимально приносить пользу своему клубу. Я не думал о футболе, карьере во время нахождения за решеткой. Думал о жене, детях. Я понимал, что им тяжелее, они остались без мужа, без отца», – цитирует Мамаева «Комсомольская правда».

  • В сентябре Мамаев вышел по УДО из колонии.
  • После этого он подписал контракт с «Ростовом».

Мамаев: «Счастлив вернуться на поле»


Источник: «Комсомольская правда»
Россия. Премьер-лига Ростов Мамаев Павел
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