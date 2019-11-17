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Мамаев: «Счастлив вернуться на поле»

17 ноября 2019, 20:07
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Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев поделился эмоциями после товарищеского матча с «Краснодаром» (0:1).

– Первый матч против такого соперника за год. Какие впечатления?

– Самое главное, что получили нагрузку и выполнили задачу тренера. Впечатления самые позитивные, счастлив вернуться на поле.

– Стадион сегодня аплодировал тебе громче, чем игрокам «Краснодара».

– Очень приятно, что меня так тепло приняли. Большая благодарность болельщикам «Ростова» и «Краснодара» за эти эмоции.

– Каково было играть после долгого отсутствия?

– На самом деле очень ждал такой игры, чтобы и я, и тренерский штаб поняли, насколько я готов. Рад, что сыграл, был интересный матч. Чувствую себя хорошо, посмотрим, что Валерий Георгиевич скажет (смеется).

  • В сентябре Мамаев вышел по УДО из колонии.
  • Его последний официальный матч состоялся 7 октября 2018-го – «Зенит» – «Краснодар» (2:1).

Источник: Официальный сайт «Ростова»
Краснодар Ростов Мамаев Павел
Комментарии (1)
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семёнычев
1574013594
а ведь не так много и надо.... вот посадить бы думцев, сенаторов, министров на годик и вернулись бы они совсем другими людьми, готовыми, как Мамаев, нести людям радость...
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