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    Мамаев: «Счастлив вернуться на поле»

    Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев поделился эмоциями после товарищеского матча с «Краснодаром» (0:1).

    – Первый матч против такого соперника за год. Какие впечатления?

    – Самое главное, что получили нагрузку и выполнили задачу тренера. Впечатления самые позитивные, счастлив вернуться на поле.

    – Стадион сегодня аплодировал тебе громче, чем игрокам «Краснодара».

    – Очень приятно, что меня так тепло приняли. Большая благодарность болельщикам «Ростова» и «Краснодара» за эти эмоции.

    – Каково было играть после долгого отсутствия?

    – На самом деле очень ждал такой игры, чтобы и я, и тренерский штаб поняли, насколько я готов. Рад, что сыграл, был интересный матч. Чувствую себя хорошо, посмотрим, что Валерий Георгиевич скажет (смеется).

    • В сентябре Мамаев вышел по УДО из колонии.
    • Его последний официальный матч состоялся 7 октября 2018-го – «Зенит» – «Краснодар» (2:1).

    Источник: Официальный сайт «Ростова»

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