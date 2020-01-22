Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Анчелотти – о пропущенных на 90+ минутах голах от «Ньюкасла»: «Команде сказал, что проигрывал финал ЛЧ после 3:0. Бывает»

Анчелотти – о пропущенных на 90+ минутах голах от «Ньюкасла»: «Команде сказал, что проигрывал финал ЛЧ после 3:0. Бывает»

22 января 2020, 08:41

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти дал комментарий после матча 24-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (2:2). Хозяева пропустили оба гола на 90+ минутах.

«Игрокам сказал, что проигрывал финал Лиги чемпионов, ведя 3:0. Такое бывает. Футболисты расстроены ничьей с «Ньюкаслом», – сказал итальянец.

  • В 2005 году «Милан» Анчелотти проиграл в финале «Ливерпулю», ведя по ходу встречи 3:0.
  • «Эвертон» идет в таблице 12-м, «Ньюкасл» занимает строчку ниже.
  • Анчелотти принял «Эвертон» в декабре.

Источник: твиттер Адама Джонса
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Эвертон Ньюкасл Милан Анчелотти Карло
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+