Анчелотти – о пропущенных на 90+ минутах голах от «Ньюкасла»: «Команде сказал, что проигрывал финал ЛЧ после 3:0. Бывает»

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти дал комментарий после матча 24-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (2:2). Хозяева пропустили оба гола на 90+ минутах.
«Игрокам сказал, что проигрывал финал Лиги чемпионов, ведя 3:0. Такое бывает. Футболисты расстроены ничьей с «Ньюкаслом», – сказал итальянец.
- В 2005 году «Милан» Анчелотти проиграл в финале «Ливерпулю», ведя по ходу встречи 3:0.
- «Эвертон» идет в таблице 12-м, «Ньюкасл» занимает строчку ниже.
- Анчелотти принял «Эвертон» в декабре.
Источник: твиттер Адама Джонса