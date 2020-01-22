Анчелотти – о пропущенных на 90+ минутах голах от «Ньюкасла»: «Команде сказал, что проигрывал финал ЛЧ после 3:0. Бывает»

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти дал комментарий после матча 24-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (2:2). Хозяева пропустили оба гола на 90+ минутах.

«Игрокам сказал, что проигрывал финал Лиги чемпионов, ведя 3:0. Такое бывает. Футболисты расстроены ничьей с «Ньюкаслом», – сказал итальянец.