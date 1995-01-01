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    Слуцкий: «Тарасов? Я приглашаю в команду футболиста, а не человека из инстаграма»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил, зачем казанский клуб привлек к тренировочному сбору полузащитника Дмитрия Тарасова.

    – Приглашение Тарасова – это ваша идея или Яровинского, Сайманова?

    – Любой из тех, кто уже подписан или находится на просмотре, это не чья-то идея. Изначально идея может возникнуть у любого, затем она будет обсуждаться, просматриваться, анализироваться – и мы приходим к какому-то решению. Конкретно по Тарасову я не могу вспомнить, чья это идея. Нам нужен был баланс в полузащите.Тарасов – опытный футболист, который со всеми регалиями. Я вызывал его в сборную России.

    – Вас критиковали за это тогда и сейчас критикуют за его приглашение в «Рубин».

    – Я не особо помню, за что его критиковали. Я приглашаю всегда футболиста, я не приглашаю медийную звезду или человека из инстаграма, который дал какое-то интервью

    • Тарасов поехал на сборы с «Рубином».
    • Первую половину сезона игрок пропустил в статусе свободного агента.

    Источник: «БИЗНЕС Online»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +729

      Hektor 84 2 минуты назад

      Спалился Леня))) бузов кроме инстаграмма нигде больше и не светился

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      Рейтинг: +1299

      Boeung777 19 минут назад

      Тарасов - "звезда". В доме-2 самое ему место.

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