Слуцкий: «Тарасов? Я приглашаю в команду футболиста, а не человека из инстаграма»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил, зачем казанский клуб привлек к тренировочному сбору полузащитника Дмитрия Тарасова.

– Приглашение Тарасова – это ваша идея или Яровинского, Сайманова?

– Любой из тех, кто уже подписан или находится на просмотре, это не чья-то идея. Изначально идея может возникнуть у любого, затем она будет обсуждаться, просматриваться, анализироваться – и мы приходим к какому-то решению. Конкретно по Тарасову я не могу вспомнить, чья это идея. Нам нужен был баланс в полузащите.Тарасов – опытный футболист, который со всеми регалиями. Я вызывал его в сборную России.

– Вас критиковали за это тогда и сейчас критикуют за его приглашение в «Рубин».

– Я не особо помню, за что его критиковали. Я приглашаю всегда футболиста, я не приглашаю медийную звезду или человека из инстаграма, который дал какое-то интервью