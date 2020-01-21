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  • Слуцкий: «Тарасов? Я приглашаю в команду футболиста, а не человека из инстаграма»

Слуцкий: «Тарасов? Я приглашаю в команду футболиста, а не человека из инстаграма»

21 января 2020, 11:33
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил, зачем казанский клуб привлек к тренировочному сбору полузащитника Дмитрия Тарасова.

– Приглашение Тарасова – это ваша идея или Яровинского, Сайманова?

– Любой из тех, кто уже подписан или находится на просмотре, это не чья-то идея. Изначально идея может возникнуть у любого, затем она будет обсуждаться, просматриваться, анализироваться – и мы приходим к какому-то решению. Конкретно по Тарасову я не могу вспомнить, чья это идея. Нам нужен был баланс в полузащите.Тарасов – опытный футболист, который со всеми регалиями. Я вызывал его в сборную России.

– Вас критиковали за это тогда и сейчас критикуют за его приглашение в «Рубин».

– Я не особо помню, за что его критиковали. Я приглашаю всегда футболиста, я не приглашаю медийную звезду или человека из инстаграма, который дал какое-то интервью

  • Тарасов поехал на сборы с «Рубином».
  • Первую половину сезона игрок пропустил в статусе свободного агента.

Источник: «БИЗНЕС Online»
Россия. Премьер-лига Рубин Тарасов Дмитрий Слуцкий Леонид
Комментарии (2)
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Boeung777
1579597826
Тарасов - "звезда". В доме-2 самое ему место.
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Hektor 84
1579598894
Спалился Леня))) бузов кроме инстаграмма нигде больше и не светился
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