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  • Федотов – о расширении РПЛ: «Нашим клубам нужно учиться жить по средствам»

Федотов – о расширении РПЛ: «Нашим клубам нужно учиться жить по средствам»

21 января 2020, 07:52
8

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказался о расширении РПЛ с 16 клубов до 18.

«Идею расширить РПЛ приветствую. Собственно, этот вопрос был почти решен еще год назад. Всем же понятно, что 16 клубов для России – слишком мало. При 18 участниках больше практики получат молодые российские футболисты. Им будут доверять и в топ-клубах, и в командах, борющихся за выживание.

Дополнительные матчи? Найдутся. Вы посмотрите, какая сейчас в России погода. За последние тридцать лет климат резко изменился. Когда-то уже в середине ноября в футбол играть было нельзя. С появлением современных арен и глобальным потеплением многие проблемы отпали. И паузы в календаре надо сокращать.

Мне кажется, проблема не в клубах с плохими финансами. Нам не хватает системности, специализации. В Европе тоже есть клубы с небольшими бюджетами, которые тем не менее прекрасно выживают. За счет подготовки молодежи, трансферов, работы с болельщиками. Вот и нашим клубам нужно учиться жить по средствам и стремиться к стабильности, – заявил Федотов.

  • Расширение может произойти с сезона-2020/21.
  • Из представителей РПЛ лишь стороны «Спартака» и «Зенита» несогласны с новой реформой.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Сочи Федотов Владимир
Комментарии (8)
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bset
1579583848
Вопрос был решен год назад, однако бездельники из РФС объявили, что совершенно не готовы со следующего сезона расширяться. Работать никто не хочет, зато зарплату из наших налогов получать хотят все.
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Давид59
1579583870
Денег нет, но вы держитесь...
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Hektor 84
1579587645
Нашим клубам надо учиться зарабатывать свои деньги. А не сидеть на бюджете регионов на гос средствах.
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paracetamol
1579588746
Нашим клубам нужно учиться жить по средствам. Весь вопрос - где их взять?
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Axe111
1579613246
Нужно не совать свое рыло в гос монополии,позорище
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nemolod
1579625323
Теплая,а точнее промозглая позднеосенняя-ранневесенняя погода сейчас стоит до Урала,а дальше то все равно зима пусть и несибирские, но морозы,и очень вероятно,что зима даст еще о себе знать в феврале и марте! Не говорю по Сочи,только вот почему-то большинство клубов РПЛ делают сборы от Турции и южнее? Современные арены в России? Они есть,но рассчитаны на игры в теплое время года и лишь только одна- в Питере позволяет проводить матчи круглый год! Финансы-это необходимая основа существования и развития клуба и случись сейчас кризис-больше половины команд РПЛ снимутся с соревнований,не говоря уже о ФНЛ и ПФЛ и в РФС об этом хорошо информированы,потому и против расширения лиги! -
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