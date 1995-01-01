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    Федотов – о расширении РПЛ: «Нашим клубам нужно учиться жить по средствам»

    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказался о расширении РПЛ с 16 клубов до 18.

    «Идею расширить РПЛ приветствую. Собственно, этот вопрос был почти решен еще год назад. Всем же понятно, что 16 клубов для России – слишком мало. При 18 участниках больше практики получат молодые российские футболисты. Им будут доверять и в топ-клубах, и в командах, борющихся за выживание.

    Дополнительные матчи? Найдутся. Вы посмотрите, какая сейчас в России погода. За последние тридцать лет климат резко изменился. Когда-то уже в середине ноября в футбол играть было нельзя. С появлением современных арен и глобальным потеплением многие проблемы отпали. И паузы в календаре надо сокращать.

    Мне кажется, проблема не в клубах с плохими финансами. Нам не хватает системности, специализации. В Европе тоже есть клубы с небольшими бюджетами, которые тем не менее прекрасно выживают. За счет подготовки молодежи, трансферов, работы с болельщиками. Вот и нашим клубам нужно учиться жить по средствам и стремиться к стабильности, – заявил Федотов.

    Источник: «Советский спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1669

      Давид59 17 минут назад

      Денег нет, но вы держитесь...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +13531

      bset 18 минут назад

      Вопрос был решен год назад, однако бездельники из РФС объявили, что совершенно не готовы со следующего сезона расширяться. Работать никто не хочет, зато зарплату из наших налогов получать хотят все.

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