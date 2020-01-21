Федотов – о расширении РПЛ: «Нашим клубам нужно учиться жить по средствам»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказался о расширении РПЛ с 16 клубов до 18.

«Идею расширить РПЛ приветствую. Собственно, этот вопрос был почти решен еще год назад. Всем же понятно, что 16 клубов для России – слишком мало. При 18 участниках больше практики получат молодые российские футболисты. Им будут доверять и в топ-клубах, и в командах, борющихся за выживание.

Дополнительные матчи? Найдутся. Вы посмотрите, какая сейчас в России погода. За последние тридцать лет климат резко изменился. Когда-то уже в середине ноября в футбол играть было нельзя. С появлением современных арен и глобальным потеплением многие проблемы отпали. И паузы в календаре надо сокращать.

Мне кажется, проблема не в клубах с плохими финансами. Нам не хватает системности, специализации. В Европе тоже есть клубы с небольшими бюджетами, которые тем не менее прекрасно выживают. За счет подготовки молодежи, трансферов, работы с болельщиками. Вот и нашим клубам нужно учиться жить по средствам и стремиться к стабильности, – заявил Федотов.