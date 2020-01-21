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  • Артета – перед игрой с «Челси»: «Арсеналу» нужно брать реванш, чтобы бороться за место в четверке АПЛ»

Артета – перед игрой с «Челси»: «Арсеналу» нужно брать реванш, чтобы бороться за место в четверке АПЛ»

21 января 2020, 06:19
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета объяснил важность предстоящего дерби против «Челси» в рамках 24 тура чемпионата Англии.

«Если мы хотим бороться за место в четверке АПЛ, то нам необходима победа. У себя дома мы были очень близки к трем очкам. Завтра нам нужно брать реванш», – заявил Артета.

  • «Арсенал» на 10-м месте в таблице чемпионата Англии.
  • «Челси» – четвертый, отрыв между лондонскими клубами – 10 очков.
  • Матч состоится сегодня в 23:15 по московскому времени.

Источник: The Telegraph
Англия. Премьер-лига Арсенал Челси Артета Микель
Комментарии (2)
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mihail200606
1579582637
Не в этот раз...
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Cules2013
1579585884
Поглядим, как оно будет
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