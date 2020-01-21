Артета – перед игрой с «Челси»: «Арсеналу» нужно брать реванш, чтобы бороться за место в четверке АПЛ»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета объяснил важность предстоящего дерби против «Челси» в рамках 24 тура чемпионата Англии.

«Если мы хотим бороться за место в четверке АПЛ, то нам необходима победа. У себя дома мы были очень близки к трем очкам. Завтра нам нужно брать реванш», – заявил Артета.