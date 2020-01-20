У игроков «Барселоны» не было выходных после назначения Сетьена. Они проведут 13 тренировок за 14 дней

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен внес корректировки в график работы команды.

По информации AS, 61-летний специалист решил сделать тренировочный процесс более интенсивным.

Сообщается, что за 14 дней футболисты «Барсы» проведут 13 занятий.

Более того, после назначения нового тренера у игроков каталонского клуба не было ни одного выходного, в том числе 15 января – день отдыха на эту дату поставил еще Эрнесто Вальверде.