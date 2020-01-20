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    У игроков «Барселоны» не было выходных после назначения Сетьена. Они проведут 13 тренировок за 14 дней

    Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен внес корректировки в график работы команды.

    По информации AS, 61-летний специалист решил сделать тренировочный процесс более интенсивным.

    Сообщается, что за 14 дней футболисты «Барсы» проведут 13 занятий.

    Более того, после назначения нового тренера у игроков каталонского клуба не было ни одного выходного, в том числе 15 января – день отдыха на эту дату поставил еще Эрнесто Вальверде.

    • «Барса» объявила о назначении Сетьена в ночь на 14 января.
    • По информации ESPN, стороны заключили контракт по схеме «0,5+1+1».

    Источник: AS

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    20.01.2020 23:01
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      53578679 3 часа назад

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