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  • У игроков «Барселоны» не было выходных после назначения Сетьена. Они проведут 13 тренировок за 14 дней

У игроков «Барселоны» не было выходных после назначения Сетьена. Они проведут 13 тренировок за 14 дней

20 января 2020, 23:01
5

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен внес корректировки в график работы команды.

По информации AS, 61-летний специалист решил сделать тренировочный процесс более интенсивным.

Сообщается, что за 14 дней футболисты «Барсы» проведут 13 занятий.

Более того, после назначения нового тренера у игроков каталонского клуба не было ни одного выходного, в том числе 15 января – день отдыха на эту дату поставил еще Эрнесто Вальверде.

  • «Барса» объявила о назначении Сетьена в ночь на 14 января.
  • По информации ESPN, стороны заключили контракт по схеме «0,5+1+1».

Источник: AS
Испания. Примера Барселона Сетьен Энрике
Комментарии (5)
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portero
1579572995
Надеюсь перед ЛЧ будут отдыхать, а то опять сольют.
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mishkinaleksan
1579573979
Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь -------- https://nnna.ru/mzevs
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Proker
1579591081
Слив от матрасников не даёт покоя не днём и не ночью, дерзайте дальше
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koli4ka
1579601099
дядя Кике,не загоните бедных звезд,не травмируйте им психику...
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zigbert
1579615507
Не переусердствуй господин Сетьен.
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