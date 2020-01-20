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    Айртон: «Уважаю и принимаю решение «Спартака» не отпускать меня в олимпийскую сборную Бразилии»

    Защитник «Спартака» Айртон Лукас дал комментарии по поводу решения клуба не отпускать его в сборную Бразилии для участия в предолимпийском турнире в Колумбии.

    «Ничего особенного не случилось. Клуб не захотел меня надолго терять и поэтому не отпустил в сборную. Последнее слово в этой ситуации оставалось за «Спартаком». Я его решение уважаю и принимаю. Поэтому я здесь, работаю с командой.

    Я совсем не расстроился. В сборной тоже предполагали такое развитие событий. Всe-таки речь шла об очень продолжительном периоде времени, при том что турнир выходит за рамки календаря ФИФА», – сказал бразилец.

    • Год назад «Спартак» купил Айртона у «Флуминенсе» за 7 миллионов евро.
    • Левый фулбек в 37 матчах в составе московской команды сделал четыре ассиста.

    Айртон: «Официальных предложений мне не поступало. Читал в интернете, что кто-то интересуется»

    Источник: «Чемпионат»

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    20.01.2020 22:43
    Комментарии4
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      Рейтинг: +8

      53578679 3 часа назад

      Если делаетe ставки -> infostavka.ru

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11303

      vka1970 3 часа назад

      Вполне логичное решение.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1418

      alarm 4 часа назад

      уважать трусливое решение тарасовского недоклуба - сильный ход)

      -1
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      ...
      Рейтинг: +7098

      derrik2000 > alarm 4 часа назад

      Мысль какая-то незаконченная: а ХДЕ про стыд??? )))))))))))))

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