Айртон: «Уважаю и принимаю решение «Спартака» не отпускать меня в олимпийскую сборную Бразилии»

Защитник «Спартака» Айртон Лукас дал комментарии по поводу решения клуба не отпускать его в сборную Бразилии для участия в предолимпийском турнире в Колумбии.

«Ничего особенного не случилось. Клуб не захотел меня надолго терять и поэтому не отпустил в сборную. Последнее слово в этой ситуации оставалось за «Спартаком». Я его решение уважаю и принимаю. Поэтому я здесь, работаю с командой.

Я совсем не расстроился. В сборной тоже предполагали такое развитие событий. Всe-таки речь шла об очень продолжительном периоде времени, при том что турнир выходит за рамки календаря ФИФА», – сказал бразилец.

Год назад «Спартак» купил Айртона у «Флуминенсе» за 7 миллионов евро.

Левый фулбек в 37 матчах в составе московской команды сделал четыре ассиста.

Айртон: «Официальных предложений мне не поступало. Читал в интернете, что кто-то интересуется»