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  • Айртон: «Уважаю и принимаю решение «Спартака» не отпускать меня в олимпийскую сборную Бразилии»

Айртон: «Уважаю и принимаю решение «Спартака» не отпускать меня в олимпийскую сборную Бразилии»

20 января 2020, 22:43
6

Защитник «Спартака» Айртон Лукас дал комментарии по поводу решения клуба не отпускать его в сборную Бразилии для участия в предолимпийском турнире в Колумбии.

«Ничего особенного не случилось. Клуб не захотел меня надолго терять и поэтому не отпустил в сборную. Последнее слово в этой ситуации оставалось за «Спартаком». Я его решение уважаю и принимаю. Поэтому я здесь, работаю с командой.

Я совсем не расстроился. В сборной тоже предполагали такое развитие событий. Всe-таки речь шла об очень продолжительном периоде времени, при том что турнир выходит за рамки календаря ФИФА», – сказал бразилец.

  • Год назад «Спартак» купил Айртона у «Флуминенсе» за 7 миллионов евро.
  • Левый фулбек в 37 матчах в составе московской команды сделал четыре ассиста.

Айртон: «Официальных предложений мне не поступало. Читал в интернете, что кто-то интересуется»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Бразилия Айртон
Комментарии (6)
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vka1970
1579555737
Вполне логичное решение.
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mishkinaleksan
1579573986
Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- http://szevs.2sms.ru
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ZENIT84,
1579577030
спорт на первом месте бабки а на втором сам спорт))) как можно не отпускать игроков представлять свою страну? это же их мечты((( позорище.
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Давид59
1579584121
Теперь понятно, почему он хочет уйти.
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