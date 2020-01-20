Тарасов: «Многие шутят, что я скоро стану отцом-героем. Выступление Путина про семью и детей не оставило никого равнодушным»

Полузащитник Дмитрий Тарасов, который проходит сбор с «Рубином», прокомментировал недавнее послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

«Многие шутят насчет того, что я скоро стану отцом-героем, а любимая получит материнский капитал. Я рад, что на фоне страшных новостей военных конфликтов, кто-то еще понимает, что залог нашего будущего – любовь и дети. Последнее выступление президента про семью и детей не оставило никого равнодушным. Я рад, что вводят материнский капитал за первого ребенка, бесплатные обеды в школах, строят новые музыкальные школы и т.д.

Правда помимо семейных тем, последние пять минут, навел и в политике движуху, но это уже пусть оценивают эксперты. Для меня как для жителя страны важно, что почти самый влиятельный человек в мире говорил именно о детях. Значит, мы смотрим в одну сторону», – написал Тарасов.

32-летний Тарасов сейчас находится в статусе свободного агента.

В июле истек срок его контракта с «Локомотивом».

Тарасов: «Я уважаю и поддерживаю Путина. Зачем мне его критиковать?»