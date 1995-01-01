Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    2 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    3 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника

    Тарасов: «Многие шутят, что я скоро стану отцом-героем. Выступление Путина про семью и детей не оставило никого равнодушным»

    Полузащитник Дмитрий Тарасов, который проходит сбор с «Рубином», прокомментировал недавнее послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

    «Многие шутят насчет того, что я скоро стану отцом-героем, а любимая получит материнский капитал. Я рад, что на фоне страшных новостей военных конфликтов, кто-то еще понимает, что залог нашего будущего – любовь и дети. Последнее выступление президента про семью и детей не оставило никого равнодушным. Я рад, что вводят материнский капитал за первого ребенка, бесплатные обеды в школах, строят новые музыкальные школы и т.д.

    Правда помимо семейных тем, последние пять минут, навел и в политике движуху, но это уже пусть оценивают эксперты. Для меня как для жителя страны важно, что почти самый влиятельный человек в мире говорил именно о детях. Значит, мы смотрим в одну сторону», – написал Тарасов.

    • 32-летний Тарасов сейчас находится в статусе свободного агента.
    • В июле истек срок его контракта с «Локомотивом».

    Тарасов: «Я уважаю и поддерживаю Путина. Зачем мне его критиковать?»

    Источник: инстаграм Дмитрия Тарасова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:10
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11174

      vladimir-7 1 час назад

      Дзюба и Тарасов приходят в аптеку. Дзюба: "Два гондона". "Два гондона".
      Аптекарь: "Вижу, вижу. А, что покупать-то будете".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2359

      mutabor0992 1 час назад

      Таких как ты надо стерилизовать!Чтобы идиотов не плодили!!!P.S."Ума -нет,считай калека."(русская поговорка)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11174

      vladimir-7 1 час назад

      Еще один клон Дзюбы появился, стало два дерева в футболе. Правда,
      один рот закрыл и готовится книжки про доктора Айболита, Муму и
      Золотой ключик читать.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106855
    #2
    Chernyi Lis
    81431
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75189
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru