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  • Тарасов: «Многие шутят, что я скоро стану отцом-героем. Выступление Путина про семью и детей не оставило никого равнодушным»

Тарасов: «Многие шутят, что я скоро стану отцом-героем. Выступление Путина про семью и детей не оставило никого равнодушным»

20 января 2020, 14:10
11

Полузащитник Дмитрий Тарасов, который проходит сбор с «Рубином», прокомментировал недавнее послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

«Многие шутят насчет того, что я скоро стану отцом-героем, а любимая получит материнский капитал. Я рад, что на фоне страшных новостей военных конфликтов, кто-то еще понимает, что залог нашего будущего – любовь и дети. Последнее выступление президента про семью и детей не оставило никого равнодушным. Я рад, что вводят материнский капитал за первого ребенка, бесплатные обеды в школах, строят новые музыкальные школы и т.д.

Правда помимо семейных тем, последние пять минут, навел и в политике движуху, но это уже пусть оценивают эксперты. Для меня как для жителя страны важно, что почти самый влиятельный человек в мире говорил именно о детях. Значит, мы смотрим в одну сторону», – написал Тарасов.

  • 32-летний Тарасов сейчас находится в статусе свободного агента.
  • В июле истек срок его контракта с «Локомотивом».

Тарасов: «Я уважаю и поддерживаю Путина. Зачем мне его критиковать?»

Источник: инстаграм Дмитрия Тарасова
Россия. Премьер-лига Рубин Локомотив Тарасов Дмитрий Путин Владимир
Комментарии (11)
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vladimir-7
1579521520
Еще один клон Дзюбы появился, стало два дерева в футболе. Правда, один рот закрыл и готовится книжки про доктора Айболита, Муму и Золотой ключик читать.
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mutabor0992
1579522071
Таких как ты надо стерилизовать!Чтобы идиотов не плодили!!!P.S."Ума -нет,считай калека."(русская поговорка)
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vladimir-7
1579523572
Дзюба и Тарасов приходят в аптеку. Дзюба: "Два гондона". "Два гондона". Аптекарь: "Вижу, вижу. А, что покупать-то будете".
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Путник 13
1579528219
Идиот. Жаль такие детей плодят..но будем надеяться что дети не такие скоты будут..
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Niko
1579529140
Жополиз
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Боцман59rus
1579542409
Отлизывает упорно,постоянно. Молодец, стабильность залог успеха, страшно становится, осознавая наличие таких олигофренов)))
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Давид59
1579549958
"...на фоне страшных новостей военных конфликтов, кто-то еще понимает, что залог нашего будущего – любовь и дети." Как ужасно это звучит. Жаль, что Дима не понимает, что всё как раз наоборот. Руководитель страны, не разжигающий конфликты и есть гарантия и нашего будущего, и детей, и любви.
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ВетеR
1579554289
Дебилушка
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zigbert
1579612777
Тебе Дима пора работать в думе а не футболом заниматься.
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portero
1579617388
хорошо лижет, нализал на помощника депутата , для депутата еще никак не тянет ....
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