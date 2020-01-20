Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ракицкий: «Кричалки фанатов «Зенита» в мой адрес? Это приятно настолько, что я начинаю перевозбуждаться»

Ракицкий: «Кричалки фанатов «Зенита» в мой адрес? Это приятно настолько, что я начинаю перевозбуждаться»

20 января 2020, 13:57
4

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий поделился впечатлениями от года, проведенного в составе питерцев.

— Сейчас ровно год, как вы перешли в «Зенит».

— Почти ровно. Дайте вспомню. Я 24 января прилетел в Питер. Денечек потусовался с женой, погулял по морозу...

— Ощутили, так сказать.

— Класс, мне нравится, люблю такую погоду. Особенно когда снег, морозец. Не люблю дожди, как сейчас. Мы еще из Петербурга полетели на Мальдивы в отпуск, а там дней десять — ливни. До часу дня вроде солнышко проглядывается, а потом поливает.

— Давайте вернемся к нашей теме. Год в Петербурге. Как бы вы его оценили?

— Счастливый для меня. Обрел шикарный стадион, шикарную команду, обалденный город, потрясающих болельщиков. Горжусь их поддержкой.

— Как вам кричалка: «Ракицкий, гол!»?

— Честно, они когда кричат, я не могу забить (смеется). Меня это смущает. Пусть лучше кричат: «Зенит», гол!»

— Вы один из немногих футболистов, в адрес которых раздаются персональные заряды.

— Это приятно настолько, что я начинаю перевозбуждаться. Это класс, круто, такого никогда со мной не было, но это сбивает (смеется).

— Вот сейчас болельщики прочитают и перестанут.

— Это их право. Могу только сказать, что они крутые! – сказал Ракицкий.

  • Ракицкий перешел из «Шахтера» в «Зенит» зимой 2019 года.
  • В этом сезоне РПЛ украинец провел 18 матчей.

Ракицкий: «У Луческу сборы своеобразные, там очень много бегаешь, особенно в самом начале. За десять дней можно сыграть 6-7 матчей»

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Ракицкий Ярослав
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Flydis
1579518092
Успехов Ярику !
Ответить
RotBerg
1579528120
Ярик красавец! Помогает очень !
Ответить
edw7777
1579535262
По-моему, это очень хороший парень. Дай бог, чтобы я не ошибался.
Ответить
Plyash
1579539712
Ярик,ты умница,только перевозбуждаться на поле не надо,потерпи до дома.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+