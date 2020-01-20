Ракицкий: «Кричалки фанатов «Зенита» в мой адрес? Это приятно настолько, что я начинаю перевозбуждаться»

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий поделился впечатлениями от года, проведенного в составе питерцев.

— Сейчас ровно год, как вы перешли в «Зенит».

— Почти ровно. Дайте вспомню. Я 24 января прилетел в Питер. Денечек потусовался с женой, погулял по морозу...

— Ощутили, так сказать.

— Класс, мне нравится, люблю такую погоду. Особенно когда снег, морозец. Не люблю дожди, как сейчас. Мы еще из Петербурга полетели на Мальдивы в отпуск, а там дней десять — ливни. До часу дня вроде солнышко проглядывается, а потом поливает.

— Давайте вернемся к нашей теме. Год в Петербурге. Как бы вы его оценили?

— Счастливый для меня. Обрел шикарный стадион, шикарную команду, обалденный город, потрясающих болельщиков. Горжусь их поддержкой.

— Как вам кричалка: «Ракицкий, гол!»?

— Честно, они когда кричат, я не могу забить (смеется). Меня это смущает. Пусть лучше кричат: «Зенит», гол!»

— Вы один из немногих футболистов, в адрес которых раздаются персональные заряды.

— Это приятно настолько, что я начинаю перевозбуждаться. Это класс, круто, такого никогда со мной не было, но это сбивает (смеется).

— Вот сейчас болельщики прочитают и перестанут.

— Это их право. Могу только сказать, что они крутые! – сказал Ракицкий.

Ракицкий перешел из «Шахтера» в «Зенит» зимой 2019 года.

В этом сезоне РПЛ украинец провел 18 матчей.

Ракицкий: «У Луческу сборы своеобразные, там очень много бегаешь, особенно в самом начале. За десять дней можно сыграть 6-7 матчей»