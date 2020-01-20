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    Ракицкий: «У Луческу сборы своеобразные, там очень много бегаешь, особенно в самом начале. За десять дней можно сыграть 6-7 матчей»

    Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий поделился впечатлениями от работы на сборах под руководством тренера Мирчи Луческу.

    «У Мистера сборы своеобразные, там очень много бегаешь, особенно в самом начале. И проводишь много матчей. За счет игр и бегов втягиваешься. За десять дней можно сыграть 6-7 матчей. А когда набираешь кондиции, то не замечаешь усталости. Уже на вторых сборах чувствуешь себя хорошо.

    6-7 молодых футболистов Луческу всегда брал, которые по тайму, но играли. Конечно, это помогает набраться опыта. Потом они отправляются в дубль или по арендам. Там, в свою очередь, прогрессируют и дальше идут выступать на более высоком уровне.

    Он мне звонил сейчас. И на Новый год поздравлял. Поговорили с ним о самочувствии, здоровье. Говорю: давайте еще потренируйте, свой опыт передайте. Он смеется в телефон. Я Луческу люблю и уважаю как человека и тренера. Он многое дал мне. Я только «за», если он продолжит тренировать. А там уже сам пусть решает», – сказал Ракицкий.

    • Ракицкий играл под руководством Луческу в донецком «Шахтере», который покинул зимой 2019 года.
    • В этом сезоне РПЛ украинец провел 18 матчей.
    • Луческу тренировал «Шахтер» с 2004-го по 2016 год.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1652

      Давид59 2 часа назад

      Жаль, что у него у нас не получилось. Тренер наверняка хороший

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