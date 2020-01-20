Ракицкий: «У Луческу сборы своеобразные, там очень много бегаешь, особенно в самом начале. За десять дней можно сыграть 6-7 матчей»

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий поделился впечатлениями от работы на сборах под руководством тренера Мирчи Луческу.

«У Мистера сборы своеобразные, там очень много бегаешь, особенно в самом начале. И проводишь много матчей. За счет игр и бегов втягиваешься. За десять дней можно сыграть 6-7 матчей. А когда набираешь кондиции, то не замечаешь усталости. Уже на вторых сборах чувствуешь себя хорошо.

6-7 молодых футболистов Луческу всегда брал, которые по тайму, но играли. Конечно, это помогает набраться опыта. Потом они отправляются в дубль или по арендам. Там, в свою очередь, прогрессируют и дальше идут выступать на более высоком уровне.

Он мне звонил сейчас. И на Новый год поздравлял. Поговорили с ним о самочувствии, здоровье. Говорю: давайте еще потренируйте, свой опыт передайте. Он смеется в телефон. Я Луческу люблю и уважаю как человека и тренера. Он многое дал мне. Я только «за», если он продолжит тренировать. А там уже сам пусть решает», – сказал Ракицкий.