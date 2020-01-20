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  • Ракицкий: «У Луческу сборы своеобразные, там очень много бегаешь, особенно в самом начале. За десять дней можно сыграть 6-7 матчей»

Ракицкий: «У Луческу сборы своеобразные, там очень много бегаешь, особенно в самом начале. За десять дней можно сыграть 6-7 матчей»

20 января 2020, 13:22
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Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий поделился впечатлениями от работы на сборах под руководством тренера Мирчи Луческу.

«У Мистера сборы своеобразные, там очень много бегаешь, особенно в самом начале. И проводишь много матчей. За счет игр и бегов втягиваешься. За десять дней можно сыграть 6-7 матчей. А когда набираешь кондиции, то не замечаешь усталости. Уже на вторых сборах чувствуешь себя хорошо.

6-7 молодых футболистов Луческу всегда брал, которые по тайму, но играли. Конечно, это помогает набраться опыта. Потом они отправляются в дубль или по арендам. Там, в свою очередь, прогрессируют и дальше идут выступать на более высоком уровне.

Он мне звонил сейчас. И на Новый год поздравлял. Поговорили с ним о самочувствии, здоровье. Говорю: давайте еще потренируйте, свой опыт передайте. Он смеется в телефон. Я Луческу люблю и уважаю как человека и тренера. Он многое дал мне. Я только «за», если он продолжит тренировать. А там уже сам пусть решает», – сказал Ракицкий.

  • Ракицкий играл под руководством Луческу в донецком «Шахтере», который покинул зимой 2019 года.
  • В этом сезоне РПЛ украинец провел 18 матчей.
  • Луческу тренировал «Шахтер» с 2004-го по 2016 год.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Зенит Шахтер Ракицкий Ярослав Луческу Мирча
Комментарии (1)
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Давид59
1579517879
Жаль, что у него у нас не получилось. Тренер наверняка хороший
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