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  • Рэшфорд пропустит шесть недель из-за двойного стрессового перелома спины

Рэшфорд пропустит шесть недель из-за двойного стрессового перелома спины

19 января 2020, 23:58
1

Травма нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда оказалась серьeзной.

Как заявил главный тренер манкунианской команды Уле-Гуннар Сульшер, у футболиста диагностирован двойной стрессовый перелом спины.

Норвежский специалист предположил, что 22-летний форвард выбыл из строя минимум на шесть недель.

  • Стрессовый перелом – это перелом, вызванный усталостным разрушением кости из-за повторяющейся нагрузки. Его можно отнести к типичным травмам, связанным с перегрузкой и перетренированностью.
  • В текущем сезоне Рэшфорд провел за «МЮ» 31 матч, забил 19 голов и сделал пять ассистов.

Источник: Sky Sports
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус Сульшер Уле-Гуннар
Комментарии (1)
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АКС-74У
1579517681
Ничего не понял, какую конкретно он кость сломал, позвоночник? И только шесть недель?
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