Рэшфорд пропустит шесть недель из-за двойного стрессового перелома спины

Травма нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда оказалась серьeзной.
Как заявил главный тренер манкунианской команды Уле-Гуннар Сульшер, у футболиста диагностирован двойной стрессовый перелом спины.
Норвежский специалист предположил, что 22-летний форвард выбыл из строя минимум на шесть недель.
- Стрессовый перелом – это перелом, вызванный усталостным разрушением кости из-за повторяющейся нагрузки. Его можно отнести к типичным травмам, связанным с перегрузкой и перетренированностью.
- В текущем сезоне Рэшфорд провел за «МЮ» 31 матч, забил 19 голов и сделал пять ассистов.
Источник: Sky Sports