Рэшфорд пропустит шесть недель из-за двойного стрессового перелома спины

Травма нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда оказалась серьeзной.

Как заявил главный тренер манкунианской команды Уле-Гуннар Сульшер, у футболиста диагностирован двойной стрессовый перелом спины.

Норвежский специалист предположил, что 22-летний форвард выбыл из строя минимум на шесть недель.