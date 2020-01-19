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    Рэшфорд пропустит шесть недель из-за двойного стрессового перелома спины

    Травма нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда оказалась серьeзной.

    Как заявил главный тренер манкунианской команды Уле-Гуннар Сульшер, у футболиста диагностирован двойной стрессовый перелом спины.

    Норвежский специалист предположил, что 22-летний форвард выбыл из строя минимум на шесть недель.

    • Стрессовый перелом – это перелом, вызванный усталостным разрушением кости из-за повторяющейся нагрузки. Его можно отнести к типичным травмам, связанным с перегрузкой и перетренированностью.
    • В текущем сезоне Рэшфорд провел за «МЮ» 31 матч, забил 19 голов и сделал пять ассистов.

    Источник: Sky Sports

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    19.01.2020 23:58
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