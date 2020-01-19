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  • Яровинский: «Тарасов – футболист высокого уровня. Он не заслуживает ярлыка гуляки и кайфарика»

Яровинский: «Тарасов – футболист высокого уровня. Он не заслуживает ярлыка гуляки и кайфарика»

19 января 2020, 21:00
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Cпортивный директор «Рубина» Олег Яровинский высказал мнение о полузащитнике Дмитрии Тарасове.

  • 32-летний россиянин проводит тренировочный сбор с казанцами. По его итогам в «Рубине» примут решение, подписывать ли с футболистом контракт.
  • Последним клубом Тарасова был «Локомотив», откуда он ушел летом 2019 года.

– Сколько еще ждать новичков нынешней зимой?

– Мы активно работаем на трансферном рынке, хотим закрыть еще несколько позиций. Но при этом самое плохое в футболе, особенно на начальном этапе работы – это когда у тебя не очень хорошая экспертиза собственной команды. Поэтому сейчас надо внимательно проанализировать возможности тех ребят, которые уже есть в составе. Этим в первую очередь сейчас и занят Леонид Слуцкий. В «Рубине» собраны очень интересные футболисты. Но команда молодая, так что надо добавить немного опыта.

– Здесь одна из опций, очевидно, приглашенный на просмотр Тарасов?

– Именно. Нам требуется немного extraquality. Чтобы этот сплав молодости и опыта вылился во что-то серьезное. У нас, как уже говорил, все подчинено логике.

– Но ведь Тарасов полгода просидел на печи.

– Вы невнимательно следили за его инстаграмом. Он и в тренажерном зале занимался, и кикбоксингом. Было проведено тестирование – Дима в отличном состоянии.

– Близок к своему прежнему уровню?

– Пока еще нет, много пропустил. Но он полностью готов к работе, совершенно себя не запускал. Это та же история, как с Игнатьевым, когда на человека вываливается большое количество негатива. В данном случае из-за активной позиции в соцсетях. Но нельзя забывать, что там может быть лирический герой Дмитрий Тарасов. А в реальной жизни это футболист высокого уровня. Я его знаю давно, ярлык гуляки и кайфарика, который ему пытаются налепить, он совершенно не заслуживает. У Димы шикарная карьера, матчи за сборную, выигранные титулы. Это главное.

– Вероятно, отношения с Ольгой Бузовой как-то влияют на имидж.

– Я не знаю, далек от шоу-бизнеса. Лучше спросить у Леонида Викторовича, который тоже активно взялся за инстаграм. Начнет ли он теперь активно гульбанить? Я думаю, нет.

Тарасов – о сборах с «Рубином»: «Получаю удовольствие от всего и готов идти дальше»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Тарасов Дмитрий Яровинский Олег
Комментарии (1)
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Plyash
1579470877
А Яровинский,похоже,был игроком никаким,так и директором будет бездарным. За Рубин страшновато.
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